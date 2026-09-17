Ramírez Bedolla reporta 12 mil 300 millones de pesos pagados de deuda heredada en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla

Durante su quinto informe de gobierno ante el Congreso de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó el saneamiento de las finanzas estatales, el pago de adeudos heredados y un programa de infraestructura que obtendrán los 31 mil millones de pesos al cierre de 2026. También defendió la política de no contratar nueva deuda pública.

Ramírez Bedoya expuso que al inicio de su administración recibió más de 45 mil millones de pesos en adeudos y afirmó que durante los 5 años de gobierno, se han pagado más de 12 mil 300 millones de pesos de obligaciones pendientes. Aseguró que se restableció el pago puntual de la nómina magisterial y se saldaron compromisos con proveedores.

En ámbito de fortalecimiento de los ingresos estatales, el mandatario estatal informó que la recaudación propia pasó de 4 mil 264 millones de pesos en 2021 a una proyección de 10 mil 294 millones para 2026, lo que representa un incremento de 141 por ciento sin crear ni aumentar impuestos.

Sostuvo que la reforma de “no más deuda”, aprobada por el Congreso estatal, tiene el objetivo de impedir que la entidad vuelva a recurrir al endeudamiento para financiar su gasto. En ese sentido, comparó los recursos destinados al pago de obligaciones heredadas con la inversión en infraestructura, pues declaró que durante su administración se han destinado alrededor de 2 mil 460 pesos por habitante a pagar deuda, mientras que la inversión en obra estima los 6 mil 200 pesos por persona.

Infraestructura, principal eje de inversión

Ramírez Bedolla mencionó que al cierre de 2026 Michoacán habrá destinado 31 mil millones de pesos a obra pública e infraestructura, cifra que calificó como el mayor plan de infraestructura moderna en la historia de la entidad.

De acuerdo con lo declarado en el informe, en mil 824 días de gobierno se han construido 4 mil 203 obras, un promedio aproximado de dos por día. Resalto trabajos carreteros, distribuidores viales, mercados, espacios públicos y sistemas de transporte.

Con el tema de las carreteras, el gobernador precisó que han sido atendidos 2 mil 980 kilómetros de la red estatal, equivalentes a nueve de cada 10 kilómetros, con una inversión de 6 mil 900 millones de pesos.

Enfatizó la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, con una inversión global de 24 mil millones de pesos, así como el Plan Michoacán, que conforma 223 acciones de conservación y modernización carretera para 2026 y 2027, con una derrama mixta de 7 mil 536 millones de pesos.

A estas obras se añade la construcción de un ramal de 7 kilómetros de la Siglo XXI hacia Uruapan y el proyecto de la autopista de la agroexportación Uruapan-Jacona-Zamora.

En Morelia, el gobierno estatal construye un segundo anillo periférico de 51 kilómetros, con una inversión de 2 mil 596 millones de pesos de recursos estatales y sin deuda pública. Agregó la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, con más de 206 millones de pesos de inversión, en beneficio de 60 mil habitantes.

Teleféricos y transporte público

En cuanto a movilidad urbana, el mandatario estatal acentuó la entrada en operación del teleférico de Uruapan en abril de este año. El sistema tiene 8.4 kilómetros y 6 estaciones, con una inversión de 3 mil 286 millones de pesos, financiada con recursos estatales.

En Morelia se construye otro teleférico, con una inversión destinada de 2 mil 500 millones de pesos y una longitud de 3.2 kilómetros. Ramírez Bedolla incluyó el proyecto del Morebus, que contempla un recorrido de más de 19 kilómetros y una inversión de 2 mil 193 millones de pesos.

94 mil millones de pesos de inversión privada

El gobernador refirió que entre 2022 y 2026 la iniciativa privada destinó 94 mil millones de pesos en la entidad.

Atribuyó que el puerto de Lázaro Cárdenas conecta con 72 puertos de 24 naciones, al igual que los proyectos impulsados junto con el gobierno federal para fortalecer la infraestructura logística y vincular la producción estatal con los mercados de América del Norte y Asia.

En el campo, resumió que entre 2023 y 2026 fueron entregadas cerca de 160 mil toneladas de fertilizante, con una inversión superior a 2 mil 300 millones de pesos, en beneficio de 300 mil productores.

Sumado a esto, se destinaron aproximadamente 91 millones de pesos para apoyar la comercialización de maíz de más de 10 mil agricultores y 216 millones de pesos al programa nacional de compra de lenteja, con una adquisición inicial de 550 toneladas.

Educación y salud

En educación, enunció que su administración acumula 119 quincenas consecutivas de pagos completos y puntuales a maestras y maestros, incluidos bonos y prestaciones.

Apuntó que más de 755 mil estudiantes de educación media superior y superior cuentan con el programa “Datos Gratis”, que ofrece internet, llamadas, mensajes y redes sociales sin costo adicional para las familias.

Ramírez Bedolla detalló que 842 mil estudiantes de Michoacán reciben apoyos y becas de los programas sociales de educación básica, media superior y superior.

Referente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, subrayó que su presupuesto pasó de 3 mil millones de pesos en 2021 a más de 4 mil 850 millones en 2026, un incremento de 122 por ciento en el presupuesto estatal destinado a la institución. Expresó que se han invertido más de 331 millones de pesos en 47 obras universitarias.

En el tema de salud, el mandatario estatal puntualizó la construcción de hospitales en Maruata, Arantepacua, Zitácuaro y Villas del Pedregal, en Morelia.

El gobernador de Michoacán su informe al asegurar que el abandono de los tratamientos pasó de 30 a dos de cada 100 menores, mientras que la esperanza de vida aumentó de 60 a 80 por ciento.