Puebla: Polo de desarrollo para el bienestar con 90% de avance

Polo de desarrollo

Durante su visita a la Exinter (exhibición internacional textil), el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, expresó que “El polo sabemos hoy, y así se lo informamos a la Presidenta, tiene un avance del 90 por ciento, ya para arrancar. Eso es una muy buena noticia para el Estado, que ya tiene inversiones confirmadas, los felicito por ello”.

Marcelo Ebrard explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia nacional de desarrollo económico que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la producción nacional y generar nuevas oportunidades de inversión.

El secretario de Economía señaló que, gracias a las gestiones que llevó a acabo el Gobierno del Estado, Puebla se va a poder integrar de manera relevante al sector farmacéutico, una industria en constante crecimiento. Actualmente México importa grandes cantidades de productos de este sector, por lo que la instalación de nuevas plantas productivas permitirá fortalecer la capacidad nacional y reducir la dependencia del exterior.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier comentó que el Polo de Desarrollo para el Bienestar es un proyecto integral que articula distintos sectores estratégicos, entre los que se encuentra la industria textil, automotriz, farmacéutica y tecnológica. De igual manera impulsa la economía del conocimiento por medio de la participación de universidades, tecnológicos y centros de investigación de Puebla.

La administración estatal acompaña e impulsa la inversión empresarial para fortalecer las cadenas productivas y el desarrollo regional.

Por otro lado, el secretario de Economía y Trabajo de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, dio a conocer que más de 100 empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, tienen planeado instalarse en el polo, el cual contempla cuatro parques industriales especializados. El desarrollo también considera infraestructura complementaria y la coordinación con organismos empresariales e instituciones federales.