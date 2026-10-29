Investigan responsabilidades por las muertes durante las lluvias en Ensenada

Las autoridades deberán esclarecer las posibles responsabilidades por la muerte de 10 personas durante las lluvias registradas en Ensenada los días 10 y 11 de octubre, tras el paso de la tormenta Rachel, luego de que surgieran cuestionamientos sobre las medidas de prevención, las alertas a la población y las condiciones de los arroyos.

El tema fue abordado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde sepreguntó por la actuación de las autoridades municipales, estatales y federales antes de la emergencia, particularmente en las zonas cercanas a cauces donde había viviendas expuestas a inundaciones.

Entre los señalamientos se encuentra la falta de notificaciones formales de desalojo dirigidas a las familias que habitaban en zonas consideradas de riesgo. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el entonces director municipal de Protección Civil reconoció esta situación durante una comparecencia ante el Cabildo.

También se plantearon cuestionamientos sobre las condiciones de los arroyos y la falta de limpieza y desazolve, asuntos en los que se mencionó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, la distribución de responsabilidades entre las autoridades municipales, estatales y federales tendrá que determinarse mediante las revisiones correspondientes.

Sheinbaum señaló que hubo alertamientos meteorológicos para distintas zonas del Pacífico y que se instalaron refugios en Ensenada. Explicó que, aunque se esperaba un mayor impacto de los fenómenos meteorológicos en otras entidades, las lluvias fueron intensas en el norte de Baja California.

La presidenta indicó que las autoridades deberán realizar el deslinde de responsabilidades para establecer si existieron omisiones en las acciones de prevención y atención. También mencionó que funcionarios federales y estatales acudieron a la zona para recorrer las comunidades afectadas y atender a las familias.

Entre las acciones posteriores a la emergencia se encuentran la evaluación de daños, la atención a personas damnificadas y la revisión de las necesidades de apoyo. Durante la conferencia se indicó que menos de 50 viviendas resultaron afectadas en el área específica referida por la mandataria, aunque la cifra deberá distinguirse del total de daños registrados en el municipio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ensenada informó el 14 de octubre que había solicitado una declaratoria de desastre natural para gestionar recursos extraordinarios destinados a la recuperación de las familias y la rehabilitación de viviendas, vialidades e infraestructura pública.

La solicitud se relacionó con los daños ocasionados por las lluvias, inundaciones, fuertes vientos y deslaves registrados durante la emergencia. El gobierno municipal también reportó trabajos de limpieza, desazolve y evaluación de afectaciones.

La tragedia volvió a poner sobre la mesa la importancia de identificar las viviendas ubicadas cerca de cauces, mantener despejados los arroyos y garantizar que las alertas lleguen a tiempo a las comunidades que pueden quedar incomunicadas.

El esclarecimiento de lo ocurrido permitirá determinar si las medidas de prevención fueron suficientes y qué acciones deben modificarse para reducir los riesgos ante futuras lluvias. Mientras tanto, la atención a las familias afectadas y la recuperación de las zonas dañadas continúan entre las prioridades señaladas por las autoridades.