Coahuila será la sede oficial del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2028

Durante el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 que se está llevando a cabo en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, la Federación Mexicana de Charrería entregó la estafeta a Saltillo para albergar la edición del evento en 2028, que regresa a Coahuila después de 30 años y que se suma a los grandes eventos que se han estado realizando durante la administración del gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas.

“Estamos listos para recibir en nuestro estado el evento de charrería más importante de México y del mundo. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Charrería y a su presidente, nuestro amigo Salvador Barajas, por la confianza, así como a los charros y escaramuzas de Coahuila encabezados por Jorge Jiménez. Gran trabajo en equipo para ganar la sede”, destacó el gobernador Manolo Jiménez.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, mencionó que Coahuila y Saltillo están listos para recibir a todas las delegaciones en 2028, agregó que son el estado más seguro del país y Saltillo la capital más segura, por lo que las y los participantes podrán viajar con toda tranquilidad y disfrutar de todas las amenidades turísticas, históricas y gastronómicas con las que cuenta la entidad.

La seguridad, la historia y la tradición del estado dentro de la charrería, así como la gran capacidad para organizar eventos de talla nacional e internacional y la infraestructura son algunos de los factores por los que se otorgó a Saltillo ser el anfitrión de las y los charros de todo México en 2028.

En Coahuila hay una gran tradición charra de más de 70 años, y en la actualidad existen más de 26 equipos, 18 escaramuzas y ocho escuelas de charrería.

Este campeonato nacional charro se podrá llevar a cabo en el Gran Fórum, instalaciones que se están construyendo dentro de Expo Coahuila y en las que se podrán realizar conciertos, espectáculos, convenciones y grandes eventos nacionales e internacionales.

El gobernador Manolo Jiménez destacó previamente que con los grandes eventos Coahuila se consolida como un estado atractivo para el turismo, para albergar congresos y eventos de toda índole y para recibir y atender a los visitantes que participen en ellos.

Ahora, reiteró que será un gran honor para las y los coahuilenses, la comunidad charra y las familias albergar este gran evento, del que augura que será todo un éxito.