Gobierno de Sinaloa acerca a los jóvenes la cultura de la transparencia

ller: Cine para Jóvenes Creadores y Diálogos, Cine en la Universidad

El Gobierno del Estado de Sinaloa impulsa mecanismos de participación, dirigidos a estudiantes de preparatoria y universidad de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, El Fuerte y Salvador Alvarado, con el objetivo de generar interés en las y los jóvenes en relación a la transparencia en la vida cotidiana.

La Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, explicó que actualmente se esta impartiendo el Taller: Cine para Jóvenes Creadores y Diálogos, Cine en la Universidad. Con el cual se incentivan la crítica constructiva y la fomentación de una juventud ética e íntegra que por medio de videos expresan experiencias o acciones anticorrupción.

“Que los jóvenes tomen el curso y puedan participar con un cortometraje donde ellos critiquen, propongan y observen como ven la transparencia en Sinaloa es muy importante”, expresó.

Asimismo, previo al lanzamiento de la convocatoria del Concurso Transparencia en Corto, la funcionaria destacó que la iniciativa, la cual se ha implementado por tres años seguidos, es un ejercicio inédito, ya que solo se promueve en el estado de Sinaloa,

Por su parte, las instituciones educativas participantes son Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Autónoma Indígena de México.

Los instructores de dicha iniciativa son Maricarmen Félix Pérez, realizadora audiovisual; Fernando Brito Lizárraga, fotógrafo y videografo; Arturo Ramírez Villa Velázquez, productor audiovisual; Iris Villalpando López, realizadora cinematográfica; Eduardo Esparza Tovar, cineasta documentalista y Luis Gastélum Toscano, artista audiovisual.

Y también participan Gerardo Reyes Rivera, cineasta independiente; Luis Alberto Medina Ramírez, fotógrafo; Luis Carlos González Barrantes, compositor y diseñador sonoro y Alberto Herrera Ham, Coordinador del Museo de Cine Bilbatúa y promotor cultural.

Otras de las enseñanzas que se imparten con el taller se encuentra la estimulación creativa, el desarrollo de ideas en guiones, grabar con técnica e intención, musicalización y la edición de proyectos audiovisuales.

Concurso Transparencia en Corto

Impulsado por el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación, el Concurso Transparencia en Corto, esta conformado por dos etapas: estatal y nacional. Por medio de este se busca promover la cultura de la transparencia y la legalidad.

A nivel nacional y estatal se hará entrega de premios económicos al primero, segundo y tercer lugar en la categoría de 15 a 18 años y categoría de 19 a 25 años, que oscilan entre los $10,000.00 y $60,000.00. Además durante la ceremonia de premiación, también se entregaran reconocimientos de participación.