Anuncian fortalecimiento de la industria cinematográfica en Morelos

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La gobernadora Margarita González Saravia, acompañada por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía del Gobierno de México, anunció el fortalecimiento de la industria cinematográfica como una actividad clave para el desarrollo económico, cultural y turístico del estado. El anuncio se dio en el marco del Encuentro Cinematográfico de Morelos, realizado en la Hacienda Chiconcuac, en Xochitepec.

La mandataria informó que, tras la aprobación de reformas a la Ley de Filmaciones —ya publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”—, se establecen bases sólidas para consolidar a Morelos como un destino competitivo para producciones audiovisuales.

“Hemos decidido impulsar con mucha fuerza la industria cinematográfica en nuestro estado como una de las actividades económicas, culturales y turísticas más importantes”, expresó González Saravia.

Como parte de esta estrategia, se creó el Fideicomiso Público para el Impulso a la Industria Fílmica, con una base de 80 millones de pesos y carácter permanente. Este instrumento busca atraer inversiones, detonar la competitividad territorial y fortalecer la cadena de valor, además de incrementar el número de producciones y generar empleo especializado en distintos sectores vinculados.

La gobernadora destacó que Morelos cuenta con talento en formación, como la nueva carrera de cinematografía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como especialidades técnicas y la llegada de inversiones privadas para el desarrollo de estudios de alto nivel.

. Morelos fortalece su posición como destino competitivo para producciones audiovisuales y detona desarrollo económico, cultural y turístico.

Por su parte, Marcelo Ebrard subrayó que Morelos es la primera entidad en alinearse de manera inmediata a la política nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que posiciona al estado a la vanguardia en la industria creativa.

“Morelos es el primero que se suma a esta política en tiempo y forma”, manifestó Ebrard.

Iván Elizondo Cortina, subsecretario de Inversiones Estratégicas, destacó la articulación entre el Gobierno del Estado, el Gobierno de México y el sector empresarial para atraer producciones que generen derrama económica en la entidad.

Manuel Antonio Gómez Paz, de la Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos, calificó el anuncio como una política integral con ejes claros para el desarrollo fílmico y audiovisual.

Sergio Fuentes Rodríguez, director de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía, reiteró el compromiso de impulsar el cine y la industria creativa en el país.

Finalmente, Monserrat Orellana Colmenares, secretaria de Cultura, enfatizó que el cine no solo genera contenido artístico, sino que activa una cadena de valor que involucra producción, diseño audiovisual, sonido, edición, locaciones y servicios, entre otros.