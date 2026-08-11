Puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias impulsará economía y turismo de Sinaloa: Yeraldine

Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción del puente de Bellavista-Boca del Río-Las Glorias. Destacó que la obra está contemplada en el “Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social”, será un impulso turístico y económico en la región.

Bonilla Valverde constató que la obra cuenta con el avance del 45 por ciento que registra la construcción del puente con una inversión de 250 millones de pesos. Adelantó que su conclusión está programada para diciembre de este mismo año, de acuerdo al plan de obra, por lo que no presentará retraso alguno.

“Este puente lleva un avance del 45 por ciento, está construido con el primer crédito del Plan Sinaloa que se planteó en el 2025, con una inversión de 250 millones de pesos. Como gobierno vamos a seguir impulsando este tipo de obras que traigan beneficio a la gente y a las comunidades que más lo necesitan, pues sabemos que estas playas en Semana Santa y en las vacaciones se llena de mucho turista, de la gente de aquí mismo del Évora, de Guasave”, declaró la mandataria estatal.

La gobernadora explicó que el puente conectará a tres comunidades, que son Bellavista, Boca del Río y Las Glorias, pero además beneficiará también a las granjas acuícolas que están instaladas en la zona, pues gracias a la carretera de 2 kilómetros que se construyó como acceso al puente desde el entronque con la carretera a la playa de Bellavista.

“Es un puente muy amplio, una obra muy bien hecha, porque lo que nosotros queríamos como Gobierno del Estado es hacerle justicia a estas comunidades que por años habían solicitado esta obra y este gobierno, como siempre lo hemos dicho, es un gobierno que se ha caracterizado en ayudar a la gente que más lo necesita, y este puente tendrá un impacto muy grande en estas comunidades”, manifestó Bonilla.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero, puntualizó que el proyecto no sólo consiste del puente de 260 metros de longitud, sino que también se construyó una carretera de 2 kilómetros, a la que se refirió la gobernadora, y por el extremo de Boca del Río, se construye actualmente un bulevar de 200 metros, donde se contempla además accesos para los diversos restaurantes que ya operan frente al mar.

“Antes de entrar al puente están solicitando que se tenga una atención de materia de pavimentación, que se tenía considerado en el proyecto, y como comenta la gobernadora, en todos los temas de comercio la gente está muy contenta por esta obra”, concluyó Montero.

A su vez, el ingeniero Rosario Castellanos, responsable del proyecto, detalló a la gobernadora que una vez construidos los pilotes, que además tienen una profundidad de 40 metros por debajo del lecho marino, ya se empezaron a colocar las trabes que soportarán la carpeta de rodamiento del puente, de 260 metros de longitud, y que constará de 10 claros entre pilote y pilote, con un total de 80 trabes de concreto reforzado, las cuales ya están construidas y listas para su colocación.