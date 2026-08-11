Puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias registra 45% de avance en Sinaloa

La construcción del puente que conectará a las comunidades de Bellavista, Boca del Río y Las Glorias, en el municipio de Guasave, registra un avance del 45 por ciento y se prevé que quede terminada en diciembre de este año.

La obra forma parte del Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social y cuenta con una inversión de 250 millones de pesos. La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, realizó una visita de supervisión para conocer los avances de los trabajos.

Durante el recorrido, la mandataria señaló que el proyecto busca mejorar la comunicación entre las comunidades de esta zona costera y generar beneficios para las actividades económicas y turísticas.

De acuerdo con las autoridades estatales, el puente permitirá mejorar el acceso a las playas de la región, que durante periodos vacacionales reciben una importante cantidad de visitantes, principalmente durante Semana Santa y vacaciones.

La obra también tendrá un impacto para las granjas acuícolas instaladas en la zona, debido a que permitirá mejorar el traslado de productos. Como parte del proyecto se construyó una carretera de aproximadamente dos kilómetros que conecta con el entronque de la carretera hacia la playa de Bellavista.

Esta vialidad sustituyó una antigua brecha de terracería, por lo que los productores y empresarios de la zona podrán contar con un camino en mejores condiciones para movilizar sus mercancías.

El puente tendrá una longitud de 260 metros y contará con un andador para las personas que deseen cruzarlo caminando. Además, el proyecto contempla cinco miradores desde donde los visitantes podrán observar tanto la desembocadura del río como la zona de playa.

La obra no se limita únicamente a la construcción del puente. Del lado de Boca del Río también se encuentra en proceso la construcción de un bulevar de aproximadamente 200 metros, que tendrá accesos para los restaurantes ubicados frente al mar.

El secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Montero Zamudio, explicó que estos trabajos forman parte del proyecto integral y que también se contemplan acciones de pavimentación en los accesos.

Uno de los objetivos de la obra es facilitar el traslado de habitantes y visitantes, así como mejorar las condiciones para los negocios que se encuentran en las comunidades conectadas por el puente.

Durante la supervisión también se explicó parte del proceso de construcción. Los pilotes que sostienen la estructura tienen una profundidad de aproximadamente 40 metros por debajo del lecho marino.

Una vez terminada esta parte de la construcción, comenzaron a colocarse las trabes que servirán como soporte para la carpeta de rodamiento del puente.

La estructura contará con 10 claros entre los pilotes y tendrá un total de 80 trabes de concreto reforzado. De acuerdo con los responsables del proyecto, las piezas ya se encuentran construidas y están listas para continuar con su colocación.

La gobernadora destacó que la construcción de esta infraestructura había sido solicitada durante varios años por habitantes de las comunidades de la región.

Las autoridades estatales consideran que la nueva conexión vial puede favorecer tanto a los habitantes como a los sectores turístico, comercial y acuícola, al reducir las dificultades de acceso que actualmente existen en algunas zonas.

Con la obra, Bellavista, Boca del Río y Las Glorias tendrán una conexión directa que permitirá mejorar la movilidad y facilitar el acceso a las playas y establecimientos de la región.

El Gobierno de Sinaloa informó que los trabajos mantienen el calendario previsto y que, de continuar con el ritmo actual, el puente será concluido durante diciembre de 2026.