CCE Guerrero pide reunión urgente por AcaMoto 2026 y advierte riesgos para Acapulco

AcaMoto Miles de turistas y motociclistas se concentraron en la playa Revolcadero de Acapulco, en lo que fue el Motofest como una de las actividades que forman parte del Acamoto 2024. (Carlos Alberto Carbajal)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Guerrero solicitó formalmente una reunión urgente con autoridades de los tres niveles de gobierno ante la preocupación que genera la posible realización del evento AcaMoto 2026 en el puerto de Acapulco. La cita fue propuesta para el próximo 31 de marzo a las 13:00 horas en el hotel Ritz Acapulco, con el objetivo de abordar los riesgos asociados a esta concentración.

¿Por qué no quieren que se realice en AcaMoto 2026 en Acapulco?

En un oficio dirigido a integrantes de la Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado, el organismo empresarial señaló que AcaMoto se ha llevado a cabo históricamente sin contar con los permisos formales requeridos por las autoridades competentes. Esta situación, advirtió, ha derivado en consecuencias negativas en materia de seguridad, incluyendo pérdidas humanas y afectaciones a la imagen turística del destino.

El Sector Privado Organizado de Guerrero (@CCEGRO_oficial), rechaza el Festival AcaMoto hasta que se regularice de acuerdo a la ley.



El AcaMoto no debe costar vidas ni dañar la imagen de Acapulco. Es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y demuestren que la… pic.twitter.com/gGSvuddX80 — Consejo Coordinador Empresarial Gro (@CCEGRO_oficial) March 26, 2026

El documento, firmado por el presidente del CCE Guerrero, Julián Urióstegui Carbajal, indica que el sector privado ha solicitado previamente la cancelación del evento mientras no se cumpla con la normatividad vigente. Asimismo, plantea la necesidad de establecer mecanismos claros de regulación y supervisión que garanticen la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

El organismo subrayó que la problemática no solo impacta en el ámbito de la seguridad pública, sino también en la protección de la inversión, el empleo y la reputación de Acapulco, en un contexto que califican como crucial para la reconstrucción y transformación del destino turístico. En ese sentido, enfatizó la importancia de la coordinación entre autoridades y sector empresarial para atender de manera integral este tipo de eventos.

Finalmente, el CCE Guerrero reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan salvaguardar la estabilidad y el desarrollo económico del puerto.