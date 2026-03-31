Carmiña Miroslava Castro es localizada viva en Sinaloa; la influencer de repostería ya está con su familia

Luego de un par de días de incertidumbre, finalmente fue localizada con vida Carmiña Miroslava, creadora de contenido sobre repostería. La mujer de 29 años fue reportada como desaparecida este fin de semana luego de haber sido presuntamente privada de la libertad por parte de sujetos armados, según testimonios cercanos. Durante la madrugada de este martes 31 de marzo ya habría sido localizada y llevada con su familia.
Encuentran a Carmiña Miroslava tras desaparición en Sinaloa
De acuerdo con múltiples reportes extraoficiales, la Fiscalía del Estado de Sinaloa ya habría logrado localizar a Carmiña Miroslava Castro Salazar con vida y regresarla con su familia durante las primeras horas de este martes 31 de marzo. La mujer fue reportada como desaparecida este pasado 29 de marzo en Culiacán y se activó el Protocolo Alba para su búsqueda.
Hasta el momento, no se ha detallado de forma oficial por medio de un comunicado en dónde y cómo fue encontrada. No obstante, se pudo saber que, después de quedar fuera de peligro, las autoridades la llevaron con su familia, con quien se encuentra actualmente.
Los testimonios de personas cercanas, indicaron que Carmiña Miroslava fue subida a una camioneta por parte de personas armadas, practica comúnmente conocido como “levantón” por parte de grupos del crimen organizado. Hasta el momento, la víctima del secuestro no ha dado su testimonio respecto a la situación que vivió en los pasados días.