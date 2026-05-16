Realizan “Segunda Jornada de Paz” en Tehuacán, Puebla

Segunda Jornada de Paz en Tehuacán

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en coordinación con el gobierno estatal y municipal de Puebla, llevaron a cabo la “Segunda Jornada de Paz” en el municipio de Tehuacán, en las colonias Resurrección y Vista Hermosa para otorgar servicios integrales y fortalecer el bienestar de las familias.

La jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Mariana Perla Rojas Martínez, destacó que la construcción de paz requiere trabajo coordinado entre instituciones y cercanía con las comunidades.

Rojas Martínez detalló que la “Estrategia de Atención a las Causas” se implementa actualmente en 22 entidades federativas y 61 municipios prioritarios. A nivel nacional, ha permitido otorgar más de 5.9 millones de servicios y trámites a la población. En este marco, el Sistema DIF ha brindado atención directa a más de 202 mil personas mediante apoyos funcionales, asistencia alimentaria, orientación jurídica y servicios de salud mental.

Las acciones en Tehuacán incluyen la activación de brigadas comunitarias, visitas domiciliarias y una Feria de Paz, alcanzando los siguientes resultados hasta el momento:

Más de 2 mil personas beneficiadas.

Mil 500 servicios y atenciones integrales otorgadas.

407 visitas domiciliarias realizadas para identificar necesidades prioritarias.

Participación coordinada de 50 dependencias e instituciones.

Asistencia de alrededor de 800 personas a la Feria de Paz.

Finalmente, en la Feria de la Paz ofrecieron servicios gratuitos de salud y bienestar, entre ellos consultas médicas, vacunación, estudios de laboratorio y ultrasonido, así como orientación y atención por parte de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

La Crónica de Hoy 2026