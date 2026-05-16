Implementan segunda jornada de retiro de lirio acuático en la presa Ignacio Allende

Limpieza de la presa Ignacio Allende

Con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los gobiernos municipales de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, así como voluntarias y voluntarios de la región, se llevó a cabo la segunda jornada de retiro de lirio acuático en la presa Ignacio Allende.

En representación de la Gobernadora Libia Dennise, el titular de la Secretaría de Gobierno estatal, Jorge Daniel Jiménez Lona, estuvo acompañado de Ángel Ernesto Ortega Mata, Director Local de la Conagua en Guanajuato, además de representantes de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía que se sumó a esta jornada de limpieza y recuperación ambiental.

El Secretario de Gobierno destacó que cuidar la presa es una labor de todas y todos, una tarea fundamental como sociedad, porque cuando se trata de proteger nuestros recursos hidráulicos no hay colores ni ideologías que sirvan de pretexto; el único color es el del agua limpia.

“Hoy nos acercamos un poco más a esta meta, a través de la limpieza del lirio en la Presa Allende, una de las más importantes del estado. Sabemos que durante muchos años se ha enfrentado esta problemática y hoy se marca un antes y un después gracias a la suma de esfuerzos entre la ciudadanía y las instituciones. Reconocemos también el impulso de la Federación, a través de la Conagua, para atender este reclamo ciudadano al que se suma el Gobierno de Guanajuato”, apuntó.

Asimismo, consideró que esta jornada representa un paso importante no sólo por el beneficio directo en la limpieza y protección del agua de la presa, sino también por el valor simbólico de unir esfuerzos entre ciudadanía y gobiernos para atender una causa común en beneficio de toda la región.

“Estamos realizando una jornada de limpieza para extraer el lirio de manera mecánica y manual. Cada acción suma y contribuye a reducir esta plaga que actualmente invade cerca del 45 por ciento de la presa, afectando tanto a pescadores como al ecosistema y al almacenamiento de agua. Les reconozco de corazón su generosidad para dedicar parte de su tiempo a esta tarea tan indispensable como exigente, porque siempre necesitaremos agua para avanzar, prosperar, beber y vivir”, destacó

En la jornada participaron personal de la Conagua, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependencias del Gobierno estatal y autoridades municipales de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.