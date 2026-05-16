Veracruz invertirá 4 mil mdp en obras; iniciará puente Boca del Río–Alvarado

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para infraestructura carretera y obras estratégicas en distintas regiones del estado durante el ejercicio fiscal 2026. Entre los proyectos más importantes destaca la construcción del puente Boca del Río–Alvarado, una obra que busca mejorar la conectividad en la zona conurbada del puerto de Veracruz.

De acuerdo con la mandataria estatal, este jueves se emitió el fallo de la licitación correspondiente para arrancar formalmente el proyecto del puente, en el que participaron empresas nacionales. La obra comenzará de manera inmediata y tendrá un tiempo estimado de construcción de 15 meses.

El proyecto contempla no solo la edificación del puente, sino también la construcción de un bulevar de aproximadamente un kilómetro del lado de Alvarado, lo que permitirá mejorar el acceso vehicular y agilizar el tránsito en una de las zonas con mayor crecimiento urbano y turístico del estado.

Durante una entrevista radiofónica, Nahle García explicó que esta obra forma parte de un paquete integral de infraestructura que será distribuido de manera equitativa en todas las regiones de Veracruz. Señaló que el objetivo es impulsar el desarrollo económico, generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población mediante proyectos de movilidad y modernización carretera.

La gobernadora indicó que el puente Boca del Río–Alvarado, junto con la rehabilitación del World Trade Center de Boca del Río, representa una de las obras de mayor magnitud contempladas para los años 2026 y 2027, ya que ambas tendrán una ejecución bianual y requerirán inversiones importantes por parte del gobierno estatal.

Asimismo, informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó avances importantes en el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, cuya conclusión se prevé entre julio y agosto de este año. Esta obra busca mejorar la circulación de transporte de carga y vehículos particulares en una de las áreas con mayor actividad comercial y portuaria del país.

Nahle García también adelantó que durante este mes se publicará la licitación para el puente Coatzacoalcos III, proyecto que había presentado ajustes técnicos y financieros. Según explicó, esta nueva infraestructura permitirá fortalecer el desarrollo económico y logístico en la zona sur de Veracruz.

Además de estas obras, la administración estatal trabaja en coordinación con el gobierno federal para impulsar proyectos prioritarios en la región de la Huasteca, así como en la modernización y construcción de carreteras en diferentes municipios veracruzanos.

La gobernadora aseguró que la infraestructura es clave para detonar crecimiento económico en la entidad, especialmente en sectores como turismo, comercio e industria. “Las obras de infraestructura detonan crecimiento, generan empleo y mejoran la calidad de vida; por eso estamos trabajando en todo el estado”, expresó la mandataria.