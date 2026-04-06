Más de 20 mil personas disfrutan espacios recreativos gratuitos en Colima durante Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el estado de Colima registró una afluencia superior a las 20 mil personas en espacios recreativos administrados por el gobierno estatal, consolidándose como una opción accesible para la convivencia familiar.

De acuerdo con información oficial, del 27 de marzo al 5 de abril, miles de habitantes y turistas aprovecharon el acceso gratuito a parques, albercas y áreas naturales, lo que generó una alta participación en distintos puntos del estado.

Entre los sitios más concurridos destacó el Parque Regional Griselda Álvarez, ubicado en la capital del estado, que recibió alrededor de 12 mil visitantes en sus albercas, mientras que cerca de 4 mil personas acudieron a su área boscosa para actividades recreativas.

Asimismo, el Parque Metropolitano de Tecomán registró la visita de aproximadamente 3 mil personas en sus albercas, mientras que más de 2 mil asistentes acudieron al Parque Ecológico La Campana, en el municipio de Villa de Álvarez, donde realizaron actividades al aire libre como ejercicio y caminatas.

Ante la buena respuesta de la población, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva instruyó mantener abiertos estos espacios sin costo durante la Semana de Pascua, con el objetivo de que más familias puedan disfrutar de estas instalaciones.

Las autoridades detallaron que los parques cuentan con horarios accesibles, generalmente de 10:00 a 18:00 horas, mientras que las albercas operan entre las 11:00 y las 18:00 horas, facilitando la asistencia de visitantes a lo largo del día.

Además, se destacó que estos espacios son incluyentes, ya que cuentan con infraestructura como sillas anfibias, que permiten a personas con discapacidad disfrutar de las albercas de manera segura y cómoda.

El éxito de esta estrategia radica en ofrecer alternativas recreativas gratuitas, lo que no solo impulsa la convivencia familiar, sino que también promueve el uso de espacios públicos y el turismo local.

Con estos resultados, el gobierno estatal reafirma su apuesta por fortalecer la recreación accesible y el bienestar social, especialmente en temporadas vacacionales donde la demanda de actividades familiares incrementa significativamente.