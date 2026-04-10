Mara Lezama presenta proyecto del primer Barrio Mágico del país en Chetumal

Barrio Mágico del país en Chetumal

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión con habitantes de la capital del estado en el salón “Cuna del Mestizaje”, de Palacio de Gobierno, donde se presentaron los alcances de la primera etapa del proyecto “Barrio Mágico”, una iniciativa que busca consolidar a Chetumal como referente nacional en la preservación de su identidad cultural y la zona histórica, fortaleciendo su atractivo turístico.

Durante el encuentro, explicó que este programa tiene como objetivo impulsar el rescate del patrimonio histórico, tanto material como intangible, mediante un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, colocando al primer cuadro de la ciudad como eje central de esta estrategia.

Este “Barrio Mágico” será una réplica de las casas chetumaleñas, con influencia anglo-caribeña. Se hará en varias etapas como parte de las obras y acciones para que Chetumal recobre el brillo que nunca debió perder.

Destacó que Chetumal es sede del primer “Barrio Mágico” del país con el que se busca fortalecer el sentido de pertenencia, revitalizar espacios públicos y fomentar el desarrollo turístico y cultural de la zona, sumando a ello experiencias gastronómicas y culturales junto con el embellecimiento.

Mara Lezama reiteró que el trabajo coordinado permite tomar las mejores decisiones en conjunto.

Por el Gobierno del Estado participaron el titular de la Secretaría de Turismo, Bernardo Cueto; el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando; la directora del Instituto de la Cultura y las Artes, Lillian Villanueva; el oficial mayor, José Adrián Díaz Villanueva; así como el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas.

Por la sociedad chetumaleña, Alma Freyre Reinhard, perteneciente a una familia fundadora; Fabián Herrera Manzanilla, Felipa Ramírez Regalado, Christina González Reinhard, Manuel Jesús Villanueva Enríquez, José Luis Minguer Alcocer, Jesús Francisco Ortega Lizarraga, Georgina Marzuca, Adrianne Díaz Villanueva, José Mcliberty, Eduardo Aguilar Barragán, Juan Carlos Azueta, Raúl Arístides Pérez Aguilar, María Elisa Mercader Valencia, Gerardo Barragán Rábago, Pedro Pescador Tejada.