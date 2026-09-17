Ana Lilia Rivera destaca visita de Claudia Sheinbaum a Tlaxcala

Ana Lilia Rivera dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Tlaxcala y destacó el trabajo realizado por la mandataria federal durante sus primeros dos años al frente del Gobierno de México.

A través de un mensaje, la exsenadora tlaxcalteca señaló que la llegada de Sheinbaum a la entidad representa una ocasión para reconocer las acciones de su administración y refrendar el respaldo al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Rivera expresó que Tlaxcala recibió a la presidenta con cariño, respeto y gratitud, al tiempo que resaltó su compromiso con el bienestar de la población mexicana.

La política tlaxcalteca también destacó que uno de los temas que identifica al gobierno de Sheinbaum es la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de las políticas impulsadas por la Cuarta Transformación “Siempre es un gusto recibirla en esta tierra de historia, trabajo y esperanza”, expresó Rivera en su mensaje, en el que también reconoció el trabajo que la presidenta ha realizado desde el inicio de su administración. La visita de Sheinbaum ocurre en el marco de las actividades que la presidenta realiza por diferentes entidades del país para mantener contacto con la población y revisar acciones de gobierno. Para Ana Lilia Rivera, la presencia de la mandataria federal en Tlaxcala representa también un momento para destacar la relación entre el Gobierno de México y la entidad.

Rivera ha mantenido una participación activa en la vida política de Tlaxcala y durante los últimos años ocupó distintos cargos públicos. Entre ellos se encuentra la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, desde donde participó en la conducción de los trabajos legislativos. En su mensaje, la política tlaxcalteca puso énfasis en el trabajo de Sheinbaum y en las acciones que, desde su perspectiva, buscan mantener una transformación política y social en el país.

Uno de los aspectos señalados fue el compromiso de la presidenta con el bienestar del pueblo de México. Rivera sostuvo que este objetivo forma parte de las prioridades de la administración federal. También destacó la defensa de la soberanía como otro de los elementos que considera importantes dentro del actual gobierno federal. El mensaje de Rivera se produjo durante el recibimiento de la presidenta en Tlaxcala, donde autoridades, representantes políticos y ciudadanos participaron en las actividades relacionadas con su visita.

La presencia de Sheinbaum en la entidad permitió además reforzar el contacto entre la presidenta y los habitantes de Tlaxcala, un estado que ha mantenido una participación relevante dentro del movimiento político que encabeza Morena. Rivera aprovechó la ocasión para reconocer públicamente a Sheinbaum y destacar los dos primeros años de su administración.

La política tlaxcalteca afirmó que existe gratitud hacia la presidenta por las acciones emprendidas durante este periodo y reiteró su reconocimiento a la labor que desarrolla al frente del Gobierno de México. Con su mensaje, Ana Lilia Rivera colocó el énfasis en la visita presidencial y en el recibimiento que Tlaxcala brindó a Claudia Sheinbaum, al tiempo que destacó los temas de bienestar, soberanía y continuidad de la transformación como parte de su valoración sobre el gobierno federal. La visita permitió así que Rivera expresara públicamente su reconocimiento a la presidenta y resaltara la importancia de mantener la cercanía con Tlaxcala y sus habitantes.