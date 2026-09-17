Morena llama a respetar proceso interno en Guerrero

La definición de Beatriz Mojica Morga como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero abrió una nueva etapa dentro de Morena, marcada por llamados a respetar el proceso interno y por el anuncio de una estrategia de organización territorial en el estado.

Arturo Martínez Núñez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, sostuvo que quienes participaron en el proceso de selección conocieron previamente la convocatoria, aceptaron sus reglas y se comprometieron a respetar los lineamientos y resultados.

“Lo que no se vale es aceptar las reglas cuando pensamos que nos favorecen y desconocerlas cuando el resultado o el desarrollo del proceso no coincide con nuestras expectativas”, afirmó.

El dirigente señaló que la participación en una contienda interna implica tanto el derecho a competir como la responsabilidad de reconocer las reglas y las decisiones adoptadas por las instancias partidarias.

“Las reglas que exigimos para los demás son también las reglas que debemos aceptar para nosotros mismos”, expresó.

Martínez Núñez sostuvo que las distintas aspiraciones dentro de Morena son legítimas, pero planteó que los intereses individuales deben mantenerse subordinados al proyecto colectivo del partido.

“Participar implica respetar, competir implica aceptar reglas y pertenecer a un movimiento implica saber que el proyecto colectivo está siempre por encima del interés individual”, señaló.

El integrante del CEN planteó que, una vez concluido el proceso de selección, Morena debe concentrarse en una nueva etapa de organización y trabajo político.

“Nuestro adversario no está dentro de Morena”, afirmó, al señalar que una aspiración política no debe traducirse en confrontaciones permanentes entre integrantes del partido.

En ese sentido, llamó a evitar vetos, descalificaciones y disputas internas que, desde su perspectiva, podrían dificultar la reorganización del movimiento de cara a los próximos procesos electorales.

Martínez Núñez también expresó su reconocimiento a Beatriz Mojica, de quien destacó su trayectoria política en la izquierda y su conocimiento de las distintas regiones de Guerrero.

“Beatriz es una mujer de izquierda, una compañera que conoce Guerrero, que ha recorrido sus regiones, que tiene una larga historia de lucha política”, manifestó.

El dirigente señaló que Morena debe llegar a los próximos comicios “unido, organizado y en territorio”, y planteó que la discusión política debe centrarse también en los objetivos de gobierno, entre ellos atender la desigualdad y la pobreza, ampliar derechos y acompañar el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al cierre de su intervención, Martínez Núñez pidió mantener las reglas del partido una vez concluido el proceso.

“Que nadie tenga miedo a la democracia interna, que nadie tenga miedo a que el pueblo opine y que nadie pretenda cambiar las reglas una vez iniciado el juego”, expresó.

Mojica anuncia recorridos por Guerrero

Por su parte, Beatriz Mojica Morga anunció que iniciará una nueva etapa de recorridos por Guerrero como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el objetivo de fortalecer la organización territorial de Morena.

“Vamos a trabajar intensamente para que a nuestro partido, a nuestro movimiento Morena, le vaya bien”, afirmó.

Mojica explicó que la coordinación no sustituirá a las estructuras formales del partido, sino que trabajará de manera conjunta con ellas.

“Una de nuestras tareas es coadyuvar con las dirigencias formales de Morena”, señaló, al referirse a la coordinación con la dirigencia estatal, el delegado del CEN y el Comité Ejecutivo Nacional.

La senadora con licencia adelantó que su trabajo se concentrará nuevamente en las comunidades y municipios del estado.

“Vamos a estar en el territorio, vamos a volver a recorrer nuestro estado en una tarea organizativa”, indicó.

La coordinadora planteó que la unidad partidista deberá construirse directamente en las comunidades y no limitarse a acuerdos entre dirigentes.

“La unidad se fortalezca, no la unidad de fotografía, la unidad en la base, con la gente; por eso no vamos a abandonar el territorio, al contrario, lo vamos a reforzar”, sostuvo.

Mojica vinculó el trabajo territorial con la necesidad de fortalecer la estructura de Morena en Guerrero y respaldar el proyecto político encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la coordinadora, el objetivo es mantener una organización política capaz de llevar el proyecto de transformación a las distintas regiones del estado.

“El mandato que tenemos del pueblo es que quiere que la transformación llegue a cada rincón de nuestro estado”, expresó.

Durante la conferencia de prensa, Mojica estuvo acompañada por otros participantes del proceso interno, entre ellos Iván Hernández Díaz, exdelegado federal de los programas de Bienestar; el exgobernador Rogelio Ortega Martínez y Zeferino Gómez Valdovinos, además de representantes populares y dirigentes estatales.

Entre los asistentes también estuvieron el diputado Cristóbal Alejandro Sarabia Castrejón, el diputado Juan Valenzo y la enlace estatal Yolanda Domínguez Flores.

Mojica cerró su intervención destacando su vínculo con el trabajo en las comunidades y anticipó una presencia constante en las distintas regiones de Guerrero.

“Yo siempre he sido una mujer de territorio”, afirmó. “Me siento mejor a rayo de sol, caminando con la gente, escuchando a la gente, como lo hemos hecho durante muchos años”.