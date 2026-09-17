Salomón Jara entrega obra de infraestructura a la Escuela Primaria “Revolución”

Dando seguimiento a las actividades de la gira de trabajo en la región del Istmo de Tehuantepec, se impulsa una jornada de obras de infraestructura educativa enfocada en la construcción y mejoramiento de techados en planteles escolares, con el propósito de generar espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas.

En el marco de esta iniciativa, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz inauguró y entregó a la comunidad escolar un techado en áreas de uso múltiple de la Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en esta municipalidad, la cual representó una inversión de 3 millones 53 mil 151 pesos.

Además, el Mandatario estatal compartió que se están realizando obras en toda la entidad y que en el caso de Ixtepec, se mantendrá el apoyo a todas las escuelas y las infancias, para que tengan aulas dignas, mobiliario y lo necesario que les permita recibir educación de calidad.

Amira Rosado Cruz, directora de la institución, reconoció la entrega de este espacio por parte de la administración estatal, que no solo será usado por la escuela, sino que es de uso comunitario.

“Será un espacio al servicio de toda la comunidad educativa, que contribuya a la formación del futuro de Oaxaca” señaló.

Esta infraestructura cuenta con una estructura metálica y cubierta para proteger a la comunidad estudiantil de las condiciones climáticas durante el desarrollo de sus actividades, además de ampliar las posibilidades de uso de los espacios escolares.