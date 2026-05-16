Más de 100 embarcaciones arrancan el Rodeo de Lanchas Mexicanas en Cozumel

Edición 45 del Rodeo de Lanchas Mexicanas

Cozumel, Quintana Roo, vivió este sábado el arranque de la edición 55 del Rodeo de Lanchas Mexicanas, considerado el torneo de pesca deportiva más antiguo del estado, donde más de 100 embarcaciones zarparon desde el muelle fiscal “San Miguel” para participar en una competencia que reúne a pescadores nacionales e internacionales.

El inicio oficial del evento estuvo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente municipal José Luis Chacón Méndez, quienes dieron el tradicional cornetazo de salida ante familias, turistas y aficionados que se concentraron desde temprano en la zona del puerto.

De acuerdo con los organizadores, en esta edición participan 109 embarcaciones procedentes de distintos estados del país como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Nuevo Laredo, además de equipos llegados desde Texas, Florida y Louisiana, en Estados Unidos.

El torneo se desarrolla durante sábado y domingo y mantiene el modelo “catch and release”, conocido como captura y libera, con el objetivo de promover una pesca deportiva responsable y proteger las especies marinas.

Además de la competencia en altamar, el evento también busca fortalecer el turismo y mantener una de las tradiciones náuticas más importantes de Cozumel, donde cada año se reúnen pescadores profesionales y amateurs en un ambiente familiar.

La bolsa acumulada para esta edición supera el millón de pesos, mientras que el primer lugar recibirá un premio de 500 mil pesos. Los organizadores también resaltaron que tanto mujeres como hombres participan en igualdad de condiciones dentro del torneo.

En el arranque estuvieron presentes la encargada de la Capitanía de Puerto, María Dolores Cobela Vargas; el director general del Rodeo de Lanchas Mexicanas, Jalil Alejandro Martín Gaeta; el comandante del Sector Naval de Cozumel, contralmirante Óscar Antonio González Huerta; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Diana Sosa Blanco, y la regidora María Fernanda Vargas González, presidenta de la Comisión de Turismo y Salud.