Tamaulipas actualiza Atlas de Riesgo tras 17 años; detectan nuevas zonas vulnerables

Atlas de riesgo en Tamaulipas

El estado de Tamaulipas actualiza Atlas de Riesgo tras 17 Después de casi dos décadas sin modificaciones, Tamaulipas avanza en la actualización de su Atlas de Riesgo, herramienta que servirá para detectar comunidades vulnerables y mejorar la prevención ante desastres naturales en distintos municipios del estado.

Protección Civil estatal informó que el proyecto ya registra un avance del 70 por ciento y contempla la revisión de 33 municipios.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que los trabajos se realizan con respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y con apoyo técnico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales cambios detectados tiene que ver con nuevas zonas propensas a inundaciones debido al crecimiento de viviendas cerca de ríos, lagunas y áreas donde los cauces han cambiado por la expansión urbana.

“El estado ha crecido en cuanto a vivienda y eso se refleja en nuevas áreas de riesgo”, explicó González de la Fuente al hablar sobre los avances del estudio.

La UAT es la encargada de recopilar y analizar la información técnica y documental que formará parte del nuevo Atlas. Para ello, utiliza herramientas tecnológicas como imágenes satelitales, drones, fotogrametría aérea y algoritmos especializados con los que buscan generar un documento más preciso y actualizado.

El objetivo es que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez en casos de emergencia y también reforzar acciones preventivas en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad ante inundaciones, sismos y otros fenómenos naturales.

Además de la actualización del Atlas, Protección Civil recordó que la temporada de huracanes en el Atlántico comenzará el próximo 1 de junio y se prevé la formación de entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos, una cifra similar a la registrada el año pasado.