Mexicali, uno de los pilares de Baja California en lo político, económico e industrial

Mexicali, destaca en industria electrónica y automotriz

Mexicali no es solo la capital de Baja California, con el paso de los años se ha consolidado como uno de los pilares de la entidad al concentrar el poder político, impulsar la industria y ocupa una posición estratégica en la frontera con Estados Unidos.

Su desarrollo en sectores como la manufactura avanzada y su integración a cadenas globales de exportación la posicionan como un punto clave para el desarrollo de la entidad, lo que se refleja en cifras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2024 Mexicali alcanzó exportaciones por 13 mil 919 millones de dólares. De ese total, los circuitos electrónicos integrados representaron más de mil 652 mdd, ubicándose entre sus principales productos.

Industria, parte de la identidad de Mexicali

La innovación industrial forma parte de la entidad de la ciudad, al concentrar más de 40 empresas del sector electrónico y más de 20 del automotriz; en este entorno operan empresas como Kenworth y Skyworks, que dan cuenta de la diversidad productiva local, desde la industria pesada a la tecnología avanzada, ambas con una fuerte orientación al mercado internacional.

La primera, la planta Kenworth, se dedica a la fabricación de tractocamiones y es considerada ancla del sector al ser una de las más importantes en México y la única de este tipo en la entidad; esta, opera bajo el corporativo estadounidense PACCAR, lo que refleja la estrecha relación económica con Estados Unidos y consolida a Mexicali como un nodo industrial estratégico en la frontera norte.

Durante un recorrido por la planta, directivos explicaron a este diario que a nivel global existen diez plantas; de ellas, la de Mexicali —fundada en 1959— es la única que produce tres marcas: Kenworth, Peterbilt y DAF.

Kenworth genera más de 2 mil 200 empleos y mantiene una producción mensual de 38 unidades Screenshot

René Suarez, director de la planta, destacó que esta ha sido reconocida a nivel mundial de manera consecutiva en seguridad y calidad, genera más de 2 mil 200 empleos y mantiene una producción mensual de 38 unidades, con una vida útil que puede superar los 45 años.

Mexicali no sólo produce, conecta al mundo

Mientras Kenworth posiciona a la ciudad como un referente en la producción camiones pesados para exportación, Skyworks inserta a Mexicali en la cadena global de semiconductores de alta tecnología para la comunicación inalámbrica.

Luis Solís, director de Recursos Humanos, explicó a Crónica que desde la década de los 60’s, la planta en Mexicali desempeña un papel crucial en la producción global de la compañía, al ser la única en Latinoamérica de tres que existen nivel internacional.

Tan sólo en la ciudad genera más de 5 mil 300 empleos —es una empresa liderada 100% por mexicanos— y diariamente fabrica 10 millones de piezas utilizadas en la conectividad y comunicaciones, como en el sector aeroespacial, dispositivos tecnológicos de uso cotidiano (smartphones, tablets, videojuegos), la industria automotriz, en la electrónica industrial y más.

Skyworks fábrica 10 millones de semiconductores al día

El entramado productivo no solo genera miles de empleos, sino que también refuerza el papel de la capital bajacaliforniana en el contexto del nearshoring y la relocalización de industrias hacia la frontera norte.

Las y los directivos de ambas plantas destacaron la estrecha colaboración con el gobierno de Baja California particularmente en materia de inversión, innovación tecnológica y desarrollo económico en la región.

En este contexto, la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha impulsado acciones en infraestructura, inversión y desarrollo urbano con impacto directo en Mexicali; entre ellas destacan obras de movilidad, proyectos en agua potable, saneamiento y electrificación que superan los 11 mil millones de pesos.

A ello se suma la promoción de inversión extranjera en sectores como semiconductores y manufactura avanzada, así como programas de vivienda y apoyo social que acompañan el crecimiento de la capital de Baja California.