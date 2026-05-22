Puebla arranca el Mundial 2026 con fuerte operativo de seguridad

Con un ambiente familiar, calles llenas de aficionados y un importante despliegue de seguridad, Puebla dio inicio a las actividades del Mundial 2026 con el partido entre la Selección Mexicana y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó un recorrido de supervisión en las inmediaciones del estadio y aseguró que el estado está preparado para recibir eventos internacionales de gran magnitud. “Empieza en Puebla el mundial y es un honor recibir a la Selección Mexicana”, expresó durante su visita.

Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo integrado por más de mil 700 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En las acciones participan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y corporaciones policiacas estatales y municipales.

El mandatario estatal explicó que este operativo forma parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de los encuentros deportivos en un entorno seguro y ordenado.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los aficionados fue que los estacionamientos ubicados en la zona del Estadio Cuauhtémoc, el Estadio Hermanos Serdán y el Auditorio GNP permanecieron gratuitos. El gobernador reiteró que el Gobierno del Estado no autorizó cobros por el uso de estos espacios.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, destacó la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y aseguró que el evento se desarrolla sin incidentes mayores. Además, agradeció el respaldo de las fuerzas federales para reforzar la vigilancia durante el arranque del Mundial.

Por su parte, el director de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, informó que se instalaron dos centros de mando conectados al sistema C5i y que también fueron colocadas tres torres de videovigilancia en puntos estratégicos cercanos al estadio.

Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, detalló que el operativo también cuenta con vigilancia aérea mediante drones y apoyo de cuerpos de emergencia para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante el evento deportivo.

Desde varias horas antes del inicio del partido, cientos de aficionados comenzaron a llegar a las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc vestidos con camisetas de la Selección Mexicana, banderas y artículos alusivos al Mundial. El ambiente estuvo marcado por la presencia de familias, grupos de amigos y turistas que acudieron para disfrutar del encuentro.

José Carlos Argüelles García, quien asistió desde Coronango acompañado de su esposa e hija, aseguró que la presencia de policías y fuerzas federales le dio tranquilidad para acudir al partido. “Te hace sentir seguro, por eso vengo con mi familia”, comentó.

Otro de los asistentes, León Pineda, originario de Tehuacán, señaló que el dispositivo de seguridad fue notorio desde su llegada a la ciudad y consideró que esto genera confianza entre los aficionados.

Con este arranque mundialista, el Gobierno de Puebla busca consolidar a la entidad como una sede capaz de albergar eventos deportivos internacionales, apostando por la seguridad, la organización y el ambiente familiar que caracteriza a la afición mexicana.