Sinaloa se enlaza con la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la Jornada Nacional de Lectura

Sinaloa perticipó en el enlace encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura “Las y los estudiantes y sus derechos”, iniciativa impulsada por el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

La actividad se realizó de manera simultánea en las 32 entidades del país como una iniciativa que busca acercar a las juventudes a la lectura. En Sinaloa, alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 6 “Severiano Medina Moreno”, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Culiacán, formaron parte de este importante ejercicio nacional.

En la jornada se realizó el concurso de cuentos cortos con la participación de 60 equipos; como premio, se otorgó un incentivo económico, resultando ganadores Isabel Cristina Cárdenas Gómez, Allison Beatriz Moreno Bernal, y Óscar Arturo Urías con el cuento titulado “Nadie debería sentirse invisible”.

Durante su intervención, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), Saúl Gerardo Meza, expresó:

“Hoy nos reúne aquí esta actividad donde todo México se propone leer y escribir; alrededor de un millón y medio de jóvenes estuvimos de manera simultánea cambiando el entorno a través de las letras”.

Asimismo, reiteró el compromiso del instituto con las juventudes sinaloenses y con el impulso de espacios que fortalezcan su desarrollo integral.

En representación de la Gobernadora del Estado, Yeraldine Bonilla Valverde, la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (SEPyC), Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, fue la encargada de clausurar el evento:

“Desde la Secretaría de Educación refrendamos este compromiso de seguir redoblando los esfuerzos necesarios para contribuir en su formación integral. Abrazamos lo que nuestra Presidenta impulsa desde el ámbito nacional” , reconociendo también el trabajo de la Gobernadora del Estado.

La actividad se realizó gracias a la colaboración de la SEPyC la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), dirigida por Omar López Campos.

En el presídium también estuvieron presentes las diputadas y diputados del H. Congreso del Estado, Erika Rubí Martínez Rodríguez y Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, así como la directora del plantel, Rosa Yannive Alvarado López.