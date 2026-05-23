En Guanajuato fortalecen infraestructura educativa en secundaria de Las Joyas

Escuela Secundaria General Rufino Tamayo en Las Joyas, Guanajuato

La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato (SOP) y en coordinación con la Secretaría de Educación Estatal (SEG), realizó obras de mejoramiento en la Escuela Secundaria General Rufino Tamayo, ubicada en la colonia Rizos del Saucillo, en la zona de Las Joyas, en el municipio de León.

El titular de la SOP, Juan Pablo Pérez Beltrán, subrayó que estas acciones responden al compromiso de la gobernadora estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el fortalecimiento de la educación y el desarrollo de las y los jóvenes mediante espacios dignos, modernos y seguros.

Pérez Beltrán informó que la obra estuvo a cargo de la empresa Constructora y Urbanizadora Cedros S.A. de C.V., con una inversión de 15 millones 690 mil 477 pesos.

El funcionario estatal detalló la construcción de un aula de cómputo con área administrativa y sanitarios, además de un laboratorio multifuncional y un taller. También mencionó la sustitución de la barda existente por un muro de contención con reja.

Asimismo, Pérez Beltrán comentó que la obra incluyó el techado de la cancha con cubierta de lámina, así como una cocina y un comedor abierto con techumbre metálica para mejorar las condiciones de alimentación y convivencia de las y los estudiantes. Además, complementaron en el proyecto de edificación como patios, rampas, andadores, escalones, jardineras y muros de contención, además de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y sistemas de voz y datos.

El titular de la SOP dio a conocer la construcción de una cisterna con capacidad de 10 metros cúbicos para almacenamiento de agua pluvial, equipada con registro filtrante.

Las autoridades estatales reiteraron que estas acciones permitirán que el alumnado cuente con instalaciones más funcionales y adecuadas para su desarrollo integral, al tiempo que se refrenda el compromiso del gobierno estatal con la infraestructura educativa de calidad en beneficio de la población.

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