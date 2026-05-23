Reactivan 200 mil hectáreas de campo en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó la reactivación del campo estatal con la inversión de mil 700 millones de pesos para este año y mil 800 millones proyectados para 2027. Afirmó que estos recursos permiten fortalecer la producción agrícola, recuperar tierras sin cultivo y generar bienestar para miles de familias campesinas.

Durante la entrega de apoyos en la región 07, Armenta Mier anunció el destino de 14.8 millones de pesos para insumos, tractores, drones y equipamiento agrícola. Reveló que en la entidad existen más de 700 mil hectáreas sin siembra, superficie que ahora recupera productividad con mil 800 equipos agrícolas adquiridos con recursos públicos.

El mandatario estatal puntualizó que los apoyos llegan directamente a las y los productores, sin intermediarios, además de destacar que este año se cultivarán 200 mil hectáreas con semilla y uso de fertilizante.

Asimismo, Armenta Mier agradeció el apoyo del gobierno federal por los proyectos como la fábrica de microprocesadores, la planta del Café del Bienestar y una planta industrial de totopos, además de anunciar impulso a proyectos turísticos y ambientales en distintas regiones del estado.

Adicionalmente, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, enfatizó que el campo constituye una prioridad para el gobierno estatal, con recursos históricos distribuidos en 12 programas durante este año.

Altamirano Pérez indicó que en la región realizaron la entrega de mil 195 apoyos equivalentes a más de 7 mil 170 sacos de fertilizante mediante el programa de “Insumos Estratégicos para la Producción”. Además, declaró que a través del programa “Seguridad para el Campo”, otorgaron dos tractores, un dron, 46 implementos agrícolas y dos certificados de marca, equipo que integra un módulo regional de 80 unidades.

La funcionaria estatal resaltó que los tractores ahora quedan en manos de las y los campesinos sin costo alguno, con atención directa y una estrategia que permitirá incrementar hasta en 20 por ciento la producción agrícola, beneficio que impactará en la economía familiar y regional.

El gobierno estatal entregó 14 certificados para proyectos de agua potable, drenaje, rehabilitación de escuelas y vialidades, con una inversión de 10 millones de pesos. Las tesoreras comunitarias administran directamente los recursos y realizan la adquisición de materiales conforme a las necesidades de cada localidad. Este programa opera en 2026 con un presupuesto estatal de mil 500 millones de pesos. Durante la gira de trabajo también se entregaron apoyos alimentarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, comunicó que el ayuntamiento habilitará una ventanilla de la Comisión Nacional del Agua para facilitar trámites a productores sin necesidad de traslados a la Ciudad de México o la capital poblana.

La Crónica de Hoy 2026