Zacatecas se coloca entre las ciudades con mayor aumento inflacionario en mayo

Zacatecas, una de las entidades con mayor aumento inflacionario

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que Zacatecas ocupó el sexto lugar nacional con una variación de 0.39 por ciento durante la primera quincena de mayo, al registrar una variación superior al promedio nacional.

La organización “¿Cómo Vamos?" reportó que la entidad registró una inflación anual de 4 por ciento durante mayo, ubicándose en el lugar 16 a nivel nacional. La entidad quedó por encima de Guerrero, que presentó el mismo porcentaje, y por debajo de Hidalgo, con 4.1 por ciento.

En abril, Zacatecas también registró una inflación anual de 4 por ciento; sin embargo, en ese periodo ocupó la posición 11 entre las entidades del país, superando a Chihuahua (3.9 por ciento)

Entre los productos que mostraron mayores aumentos de precio durante la primera quincena de mayo sobresalieron el jitomate, con un alza de 5.39 por ciento; las papas y otros tubérculos, con 5.46 por ciento; el transporte aéreo, con 4.34; los detergentes, con 2.68; y el gas doméstico LP, con 1.81 por ciento.

El informe señala que la inflación general anual en el país alcanzó 4.11 por ciento. Entre las ciudades con mayores incrementos destacan San Andrés Tuxtla, Veracruz, con 0.61 por ciento; Pachuca, Hidalgo, con 0.52; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Zacatecas capital, ambas con 0.39 por ciento y Coatzacoalcos, Veracruz (0.31 por ciento).

La Crónica de Hoy 2026