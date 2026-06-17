Morelos suma inversión farmacéutica de 50 mdd y apuesta por producir medicamentos en México

Inversión en Morelos La inversión total alcanzará casi 50 millones de dólares y contempla la creación de hasta 300 empleos directos

Morelos reforzó su papel como uno de los estados con mayor atractivo para la industria farmacéutica tras concretar una inversión cercana a los 50 millones de dólares que permitirá ampliar la producción de medicamentos en territorio nacional.

La gobernadora Margarita González Saravia participó en la inauguración de la primera fase y el arranque de la segunda etapa del proyecto que la empresa india Hetero Labs desarrolla en la zona industrial de CIVAC, en el municipio de Jiutepec, mediante sus subsidiarias Amarox Pharma y Camber Pharma.

Con esta inversión, la entidad contará con una planta enfocada en la fabricación de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades como VIH/SIDA, diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer y diversos productos biotecnológicos.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que la llegada de nuevos proyectos refleja la confianza que existe en Morelos por parte del sector productivo, además de representar una oportunidad para fortalecer la economía local y generar nuevas fuentes de empleo.

La inversión total alcanzará casi 50 millones de dólares y contempla la creación de hasta 300 empleos directos, además de más de mil puestos de trabajo indirectos, lo que permitirá fortalecer las capacidades productivas del estado.

Representantes de la compañía señalaron que el proyecto contribuirá al crecimiento de la industria farmacéutica en México al aumentar la producción nacional de medicamentos considerados esenciales para la población.

Por su parte, autoridades federales de los sectores salud y economía coincidieron en que esta expansión representa un paso importante para consolidar a Morelos como un destino estratégico para inversiones de alto valor agregado y para el desarrollo de proyectos vinculados con la innovación y la manufactura especializada.

Con el avance de este complejo farmacéutico en Jiutepec, Morelos busca afianzarse como un punto clave para la producción de medicamentos y el desarrollo industrial del país.