Beatriz Mojica respalda revisión de aspirantes de Morena y pide mantener la unidad rumbo a 2027

Senadora Beatriz Mojica Morga

Durante una visita al mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo, la senadora Beatriz Mojica Morga expresó su respaldo a los mecanismos de revisión que Morena aplicará a quienes buscan participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027. Afirmó que estas medidas ayudan a garantizar que los perfiles cumplan con los principios del partido.

Mojica señaló que todos los aspirantes aceptaron someterse a la revisión de sus antecedentes y trayectorias como parte de los requisitos establecidos por Morena para participar en el proceso interno.

Entrevistada por medios de comunicación, la legisladora explicó que quienes se registraron dieron su consentimiento para que el partido revise su historial.

“Desde luego que todos quienes nos registramos firmamos nuestra anuencia para que se nos aplique toda la revisión de nuestros perfiles y de nuestras trayectorias, de tal manera que garanticemos que somos candidatos transparentes, honestos y congruentes con los principios de la Cuarta Transformación”, declaró.

Consideró que este mecanismo permitirá ofrecer mayor certeza sobre la integridad de quienes aspiren a representar a Morena en el próximo proceso electoral.

La senadora manifestó su confianza en los criterios establecidos por la dirigencia nacional para llevar a cabo la selección de perfiles.

A su juicio, la revisión de antecedentes fortalece la transparencia del proceso interno y contribuye a que el movimiento mantenga congruencia con sus principios.

Al ser cuestionada sobre el ambiente entre quienes buscan participar en el proceso interno, Mojica hizo un llamado a privilegiar el respeto y la civilidad.

Afirmó que continuará realizando un trabajo cercano a la ciudadanía y mantendrá una relación de respeto con los demás aspirantes.

“El llamado es a la unidad. Nosotros siempre hemos hecho un trabajo muy a ras de piso y con mucho respeto. Voy a seguir respetando a mis compañeros y compañeras, reconociendo su esfuerzo y su trabajo, porque todos hemos aportado nuestro granito de arena a este gran momento que vive Morena”, expresó.