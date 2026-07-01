Salomón Jara encabeza jornada de entrega de apoyos “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”

Salomón Jara

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz encabezó la Jornada Estatal de Entrega de Apoyos “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”, en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobála, donde se brindaron más de mil 400 beneficios.

Al respecto el Mandatario estatal destacó, ante la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, que su administración ha sido cercana, escuchando y dando atención a las necesidades de los pobladores.

Señalo que el compromiso de su gobierno es seguir construyendo un Oaxaca más justo, eliminando los obstáculos hacia una mejor calidad de vida.

“En la Primavera Oaxaqueña vemos las necesidades de nuestra gente con sensibilidad, escuchamos sus voces con respeto, y avanzamos junto al pueblo para que nadie se quede al margen del bienestar”, destacó.

Guillermo Roberto Schiaffino Pérez, director de Jurídico y Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, indicó que el año pasado se otorgaron 2 mil 500 apoyos, los cuales llegarán a 10 mil beneficios en este 2026.

En tanto la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, María Fernanda García Rascón refirió que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal. Destaco que en esta ocasión los beneficios van dirigidos a 64 municipios pertenecientes a las regiones de Valles Centrales, Costa y Sierra Sur.

“La Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca ha consolidado su papel histórico como un pilar de apoyo y transformación social en el estado”, señaló el secretario de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emanuel Jarquín González.

En esta jornada se otorgaron 547 recursos de movilidad, mediante la dotación de sillas de ruedas, sillas de baño, bastones, andaderas y muletas. Así como apoyos visuales a 282 personas, con un estimado de 423 lentes de armazón.

De igual manera, 269 personas recibieron auxiliares auditivos, lo que representó la entrega aproximada de 511 aparatos, además de cinco prótesis externas y dos sistemas de conducción ósea para fortalecer su capacidad de comunicación e inclusión social.