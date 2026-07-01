Sinaloa refuerza operativos contra el dengue ante el inicio de la temporada de lluvias

Secretaría de Salud de Sinaloa

Con la llegada de la temporada de lluvias, la Secretaría de Salud de Sinaloa intensificó las acciones preventivas contra el dengue en distintos puntos del estado para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Como parte de estas labores, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, acompañó a las brigadas de Vectores durante un recorrido en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

El funcionario explicó que el personal realiza visitas casa por casa para revisar recipientes que puedan acumular agua, orientar a las familias sobre las medidas de prevención y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Durante el recorrido, González Galindo destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla el personal de Vectores en colonias y comunidades de todo Sinaloa.

Señaló que las brigadas ingresan a los domicilios para inspeccionar depósitos con agua, identificar riesgos y aplicar medidas que ayuden a cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

Además, indicó que los trabajadores también ubican los sectores donde previamente se han detectado casos de dengue para reforzar las acciones preventivas.

El secretario de Salud explicó que el personal cuenta con una programación específica para intervenir en las áreas donde existen casos confirmados de dengue.

Estas acciones focalizadas buscan evitar que la enfermedad continúe propagándose en las colonias donde ya se han identificado contagios.

González Galindo reconoció el trabajo que realizan de manera permanente las brigadas de Vectores de la Secretaría de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria Número 4.

Destacó que su labor resulta fundamental para proteger la salud de la población, especialmente durante la temporada en la que aumentan las lluvias y las condiciones favorecen la reproducción del mosquito.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a los habitantes de Sinaloa para colaborar con las acciones preventivas y permitir el acceso del personal debidamente identificado cuando visite sus viviendas.

Subrayó que la participación de la ciudadanía es una parte importante de la estrategia para reducir los criaderos del mosquito y prevenir nuevos casos de dengue en el estado.