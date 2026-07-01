Ricardo Gerardo Guerrero Morales es nombrado nuevo Secretario de la Salud en Tamaulipas

Ricardo Gerardo Guerrero Morales , nuevo Secretario de la Salud en Tamaulipas

Este miércoles, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como secretario de Salud en Tamaulipas al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales y exhortándolo a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en el estado.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se desempeñaba como titular de la Oficina del Gobernador desde que inicio la actual administración en la entidad. Es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

Su formación académica experiencia profesional en el servicio público le han permitido ocupar diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros.

Todo lo anterior lo ha preparado para el nuevo cargo que representará ahora en el sector salud de Tamaulipas.

Tras el nombramiento al nuevo titular de la dependencia estatal, el gobernador Américo Villarreal mencionó que Tamaulipas destaca como uno de los estados con mejores resultados en indicadores nacionales de salud y contribuye al fortalecimiento del modelo de salud IMSS-Bienestar.