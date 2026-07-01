Grecia Quiroz acusa de “crimen de Estado” la muerte de su esposo Carlos Manzo a ocho meses del asesinato

Carlos Manzo y su esposas Grecia Quiroz Aseguró que las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan siguen sin llegar a quienes ordenaron el ataque.

Ocho meses después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, volvió a cuestionar el rumbo de las investigaciones y aseguró que hasta ahora no existe un avance real para identificar a los autores intelectuales del crimen. La alcaldesa calificó el caso como un “crimen de Estado” y sostuvo que la justicia sigue sin llegar.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Quiroz afirmó que las investigaciones únicamente han derivado en la detención de personas que presuntamente participaron de manera directa en el atentado, pero no de quienes habrían ordenado el asesinato.

“A ocho meses de que te arrebataron la vida cobardemente, únicamente han detenido a personas que tuvieron participación directa, pero a nadie le ha importado investigar verdaderamente quién te mandó quitar la vida”, escribió.

La presidenta municipal aseguró que durante este tiempo también han existido “cortinas de humo” para desviar la atención sobre el caso y evitar que se conozca quién estaría detrás del crimen.

Grecia Quiroz reiteró que, desde su perspectiva, el asesinato de Carlos Manzo no puede entenderse como un hecho aislado.

En su publicación insistió en que su esposo perdió la vida por enfrentar la corrupción y señalar irregularidades dentro del sistema.

“Has sido un presidente más como muchos otros que hoy ya no están con sus familias y todo por querer decir la verdad y confrontar al sistema y a toda la corrupción que existe dentro del poder”, expresó.

La alcaldesa también vinculó el asesinato de su esposo con la situación que viven miles de familias en el país.

Señaló que cada día recuerda no solo a Carlos Manzo, sino también a las personas que han perdido a un familiar por la violencia, a las madres buscadoras y a quienes, dijo, enfrentan investigaciones que permanecen sin resultados.

“Cada día no solo recuerdo a Carlos Manzo, recuerdo a los millones de mexicanos que hemos tenido que atravesar por la pérdida de un ser querido, por las madres buscadoras que lejos de recibir apoyo reciben críticas y represión, por todas aquellas injusticias que se quedan simplemente en una carpeta de investigación que a nadie le importa”, manifestó.