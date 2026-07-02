Suman 7 detenidos por desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Roxana Guzmán, periodista

A un mes de la desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, las autoridades federales y estatales han detenido a siete personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas un presunto integrante de un grupo delictivo y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

La captura más reciente es la de Javier Iván “N”, alias “Delta 1″, quien fue aprehendido durante un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar).

Con esta detención, suman tres civiles bajo investigación por la desaparición de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Previamente habían sido capturados José del Carmen “N”, identificado como Delta 7, y Karen “N”, quienes permanecen sujetos a las indagatorias que realiza la autoridad ministerial.

En el desarrollo de las investigaciones también fueron puestos a disposición cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste: Julio César “N”, Ismael “N”, Juan Carlos “N” y Luis Enrique “N”. Los agentes fueron presentados inicialmente por presuntos delitos contra la salud; sin embargo, de manera paralela son investigados por su posible vínculo con la desaparición de la periodista.

Hasta ahora, las fiscalías no han informado el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos ni han dado a conocer nuevos avances sobre el paradero de la comunicadora.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez desapareció el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. Desde entonces, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con las labores de búsqueda para localizarla y esclarecer los hechos.

La Crónica de Hoy 2026