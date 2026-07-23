Congreso de Veracruz inicia proceso de desafuero al alcalde de Ixhuatlán por caso de Roxana Guzmán

Congreso de Veracruz

El Congreso de Veracruz inició el procedimiento para determinar si el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, pierde el fuero constitucional que actualmente lo protege, luego de que la Fiscalía General del Estado lo señalara como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Las comisiones unidas de gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXVII Legislatura consideraron procedente la solicitud presentada por la Fiscalía, por lo que el expediente será turnado a la Comisión Instructora, instancia encargada de revisar las pruebas, garantizar el derecho de audiencia del edil y elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno.

Con esta determinación no se retira de inmediato la inmunidad procesal del presidente municipal, ya que comienza el procedimiento legislativo que definirá si puede enfrentar un proceso penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, González Martínez habría ordenado privar de la libertad a la directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien desapareció el 2 de junio en el municipio de Nanchital. Un mes después, el 3 de julio fueron hallados sus restos durante un cateo realizado en el sur del estado.

La principal línea de investigación se sustenta, entre otros elementos, en el testimonio de una persona protegida por la Fiscalía, quien aseguró que el móvil del crimen estaría relacionado con una fotografía en la que presuntamente aparecía el alcalde portando un arma de uso exclusivo del Ejército, imagen que, según esa versión, podría afectar sus aspiraciones políticas.

La solicitud para desaforar al alcalde fue presentada ante el Congreso a principios de julio y este martes avanzó a la siguiente etapa legislativa, en la que se evaluarán las pruebas antes de que los diputados determinen si procede retirarle el fuero.

Hasta el momento, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.

Las investigaciones también han llevado a la captura de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales, señalados de brindar apoyo al grupo delictivo presuntamente involucrado en el secuestro, así como cuatro civiles identificados como integrantes de esa organización criminal.

La familia de Roxana Guzmán ha pedido que las indagatorias continúen hasta esclarecer plenamente el caso y que cualquier acusación se sustente con pruebas sólidas para evitar que el crimen quede impune.

La Crónica de Hoy 2026