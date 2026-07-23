Tamaulipas logra reducción de delitos en la frontera norte con su Estrategia de seguridad

Estrategia de Seguridad, Tamaulipas

Dando seguimiento a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y con base en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el inicio de la actual administración en octubre de 2022 y hasta junio de 2026, se muestra una reducción en los delitos de alto impacto en los municipios fronterizos de Matamoros y Reynosa, respecto al mismo periodo de la administración anterior.

En Matamoros, los ocho delitos de alto impacto registran una tendencia a la baja. Destacan las reducciones del 99% en robo a transeúnte y del 96% en secuestro, consolidando avances importantes en materia de seguridad.

En Reynosa, seis de los ocho delitos de alto impacto presentaron una disminución. Las mayores reducciones corresponden a secuestro, con un 73% y homicidio doloso, con un 53%, reflejando una tendencia favorable en la disminución de estos ilícitos.

Al respecto, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad y del trabajo coordinado entre las instituciones.

“Seguiremos fortaleciendo las estrategias de prevención, inteligencia y operación para consolidar la paz y brindar mayor seguridad a las familias tamaulipecas”, destaco.

Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante la coordinación institucional, el uso de inteligencia, la prevención del delito y el combate a quienes generan violencia.