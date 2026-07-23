Protección Civil prevé lluvias fuertes y tormentas en Coahuila del 23 al 25 de julio

Lluvias fuertes y tormentas en Coahuila

La Secretaría de Gobierno de Coahuila a través de la Subsecretaría de Protección Civil, informa que se esperan lluvias y tormentas en el estado del 23 al 25 de julio, debido a la humedad asociada a los remanentes de la tormenta tropical Bertha, en interacción con otros sistemas atmosféricos.

No se prevé un impacto directo del ciclón, sin embargo se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento y posibles encharcamientos. El periodo de mayor atención será entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24 de julio.

El gobierno del estado informo sobre los acumulados estimados por región:

• Región Norte: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm. En el noreste y oriente podrían alcanzarse acumulados de 50 a 75 mm.

• Región Carbonífera: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.

• Región Centro-Desierto: de 5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.• Región Laguna: de 2.5 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm.

• Región Sureste: de 10 a 25 mm, con puntuales de 25 a 50 mm y posibilidad de alcanzar entre 50 y 75 mm en zonas aisladas.

Los posibles riesgos para este fin de semana incluyen, encharcamientos urbanos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, escurrimientos en zonas serranas, reducción de la visibilidad por lluvia, rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo de manera aislada.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las siguientes recomendaciones para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a su persona:

• Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

• Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

• Retirar macetas, muebles y otros artículos de patios, balcones o azoteas.

• No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

• Extremar precauciones al conducir debido a la baja visibilidad, el pavimento mojado y las ráfagas de viento.

• Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

• En caso de que se formen torbellinos, resguardarse en la planta baja, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

• Mantener documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares disponibles ante posibles cortes de energía eléctrica.

• Debido a las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil de Tamaulipas mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

Recuerda a la población que ante cualquier caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.