Ceniza del Popocatépetl: Protección Civil advierte posible caída de ceniza este 23 de julio en CDMX

Popocatépetl Presenta actividad este jueves 23 de julio. (cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl presenta actividad este jueves 23 de julio. Se activó Fase 2 de la Alerta Amarilla en el semáforo de actividad volcánica.

¿Qué significa la Fase 2 en la Alerta Amarilla para el Popocatépetl?

La Fase 2 de la Alerta Amarilla indica que habrá una pluma de vapor y humo saliendo del volcán, ligera caída de ceniza en municipios cercanos y caída fragmentos incandescentes. No representa una cuestión de alarma, pero sí estar alerta y seguir protocolos de seguridad.

En las últimas 24 horas, se han registrado 45 exhalaciones. Se dice que la ceniza podría volar con el viento hacia el Oeste-Noroeste y llegar a la Ciudad de México.

Buenos días. En caso de emisión de #ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Oeste-Noroeste, con posible caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oBZTVfZb3t — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026

¿Qué recomendaciones seguir durante la Fase 2 de la Alerta Amarilla para el Popocatépetl?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y Protección Civil recomiendan no intentar subir al volcán y respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter. En caso de lluvias fuertes, también instruye alejarse del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Si te encuentras en uno de los lugares donde se presente caída de ceniza, se sugieren las siguientes recomendaciones: