Ceniza del Popocatépetl: Protección Civil advierte posible caída de ceniza este 23 de julio en CDMX

El volcán Popocatépetl presenta actividad este jueves 23 de julio. Se activó Fase 2 de la Alerta Amarilla en el semáforo de actividad volcánica.
¿Qué significa la Fase 2 en la Alerta Amarilla para el Popocatépetl?
La Fase 2 de la Alerta Amarilla indica que habrá una pluma de vapor y humo saliendo del volcán, ligera caída de ceniza en municipios cercanos y caída fragmentos incandescentes. No representa una cuestión de alarma, pero sí estar alerta y seguir protocolos de seguridad.
En las últimas 24 horas, se han registrado 45 exhalaciones. Se dice que la ceniza podría volar con el viento hacia el Oeste-Noroeste y llegar a la Ciudad de México.
Buenos días. En caso de emisión de #ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Oeste-Noroeste, con posible caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oBZTVfZb3t— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026
¿Qué recomendaciones seguir durante la Fase 2 de la Alerta Amarilla para el Popocatépetl?
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y Protección Civil recomiendan no intentar subir al volcán y respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter. En caso de lluvias fuertes, también instruye alejarse del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.
Si te encuentras en uno de los lugares donde se presente caída de ceniza, se sugieren las siguientes recomendaciones:
- Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas.
- Limpiar ojos y garganta con agua pura.
- Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular.
- Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.