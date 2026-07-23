Esthela Damián suma respaldo de los sectores productivos durante visita a Taxco

Taxco, Guerrero

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, visitó Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, donde sostuvo reuniones con representantes de los principales sectores productivos del municipio y reiteró su compromiso de mantener una política cercana a la ciudadanía, con presencia permanente en el territorio.

Durante el encuentro, la también figura política aseguró que hablar de soberanía no solo implica defender al país, sino también proteger la riqueza que distingue a regiones como Taxco, donde la minería, la plata, el oro, los recursos naturales y la actividad artesanal forman parte de su identidad.

A la reunión asistieron empresarios, maestros plateros, hoteleros, restauranteros, comisarios ejidales y dirigentes vecinales, quienes manifestaron su respaldo al proyecto encabezado por Esthela Damián.

Los asistentes destacaron su capacidad de gestión y la visión que, señalaron, puede contribuir a impulsar el desarrollo económico y social del municipio, reconocido a nivel nacional por su tradición platera.

Durante la jornada también se hizo referencia al respaldo expresado por integrantes del gremio platero, quienes se declararon “Esthelados” en apoyo a la exfuncionaria federal.

Reitera trabajo cercano con la ciudadanía

En su mensaje, Esthela Damián reafirmó que continuará privilegiando una política de territorio antes que una de escritorio, con recorridos y encuentros directos con la población.

Señaló que su compromiso es mantener presencia constante en los municipios de Guerrero para escuchar las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el respaldo social en las distintas regiones del estado.

La visita permitió reunir a algunos de los sectores económicos más representativos de Taxco, entre ellos el empresarial, turístico, artesanal y comunitario, con quienes dialogó sobre la importancia de fortalecer las actividades que impulsan el desarrollo local.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la intención es mantener un trabajo cercano con los distintos actores sociales y productivos para consolidar proyectos que favorezcan el crecimiento económico del municipio.