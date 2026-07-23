Sinaloa ha realizado nueve vuelos de bombardeo de nubes, anuncia Ismael Bello Esquivel

Sinaloa ha realizado nueve vuelos de bombardeo de nubes

Como parte del Programa de Estimulación de lluvias en Sinaloa, se han registrado 9 vuelos de bombardeo de nubes dentro de los embalses de las presas ubicadas en las zonas norte y centro sur de la entidad, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.

Destaco que las condiciones meteorológicas que se han presentado en la sierra sinaloense ha permitido que los vuelos con personal especializado tengan buenos resultados, permitiendo que las precipitaciones que se han inducido caigan precisamente dentro de los embalses de las principales presas.

El funcionario recordó que para este programa, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en coordinación con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, está invirtiendo un presupuesto de 10 millones de pesos que contempla 100 vuelos con aeronaves y personal técnico especializado.

Los sobrevuelos se están realizando sobre las presas Luis Donaldo Colosio, Gustavo Díaz Ordaz, Eustaquio Buelna, Adolfo López Mateos, Sanalona, José López Portillo y Aurelio Benassini, y llevaran beneficio a productores sinaloenses integrados en 49 módulos y 8 distritos de riego en una extensión superior a las 814 mil hectáreas, de las cuales, de acuerdo a la reciente reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se pretende sembrar prácticamente la misma cantidad.

Este programa, aplica una técnica de estimulación que consiste en la aplicación de tecnología para la dispersión de aerosoles conteniendo núcleos higroscópicos y/o glucogénicos generados con bengalas, con la ayuda de una aeronave en las nubes aptas para estimularse con el propósito de mitigar la sequía.

Luego de detectar las nubes con potencial de agua, se procede a sobrevolar el área donde se encuentran para estimular la precipitación pluvial, buscando siempre que la lluvia caiga dentro de los embalses de las diferentes presas contempladas, con la intención de incrementar sus niveles y garantizar la captación del liquido para el consumo humano y la agricultura.

Finalmente, el funcionario reiteró que la acción de bombardear nubes, no implica mayor producción de agua, sino que se estimula a las nubes que ya se encuentran cargadas para que descarguen en las áreas contempladas, para que de esta manera no se desperdicie en otras zonas.