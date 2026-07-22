Lidera Ismael Burgueño encuesta de Enkoll en BC

Ismael Burgueño, presidente municipal con licencia de Tijuana

A unas semanas de que inicien las encuestas internas de Morena para elegir a sus coordinadores estatales en las 17 entidades que estarán en juego el próximo año, el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se posiciona entre los perfiles mejor evaluados en la carrera por la gubernatura de Baja California.

La más reciente encuesta de Enkoll sobre el escenario rumbo a la elección para la gubernatura de esa entidad, muestra que Burgueño registra el 21% de preferencia bruta y 33% de preferencia efectiva entre quienes expresaron una elección por alguno de los aspirantes, ubicándose por encima de la senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla quien registra 26%.

Por su parte Montserrat Caballero Ramírez (17%), Jorge Ramos Hernández (10%), Armando Ayala Robles (7%) y Evangelina Moreno Guerra (7%).

El estudio, levantado del 8 al 13 de julio de 2026, también refleja que Burgueño Ruiz es el personaje con mayor nivel de conocimiento entre la población consultada.

El 56% de las personas entrevistadas afirmó conocerlo o haber escuchado hablar de él, porcentaje superior al registrado por los demás aspirantes considerados en la medición.

En materia de atributos, el alcalde de Tijuana obtiene los saldos más altos en honestidad (17.0), cercanía con la gente (19.5), conocimiento del estado (24.6) y cumplimiento de compromisos (17.4), de acuerdo con la metodología utilizada por la casa encuestadora para valorar estos indicadores entre quienes manifestaron conocer a los personajes evaluados.

En Tijuana, donde actualmente se desempeña como presidente municipal, la encuesta reporta una aprobación de 64% a su gestión, resultado obtenido exclusivamente entre habitantes de ese municipio.

El sondeo también otorga a Burgueño Ruiz la puntuación máxima de 10 puntos en el indicador integral diseñado por Enkoll para evaluar el potencial de los aspirantes.

Este índice considera variables como conocimiento, opinión positiva, atributos, disposición a votar y preferencia interna, situándolo por encima del resto de los perfiles analizados.

La encuesta fue realizada mediante 1,209 entrevistas efectivas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en Baja California. El ejercicio tiene representatividad estatal, un margen de error aproximado de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%, según la metodología difundida por Enkoll.