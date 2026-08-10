Apagón masivo de la CFE HOY lunes 10 de agosto: estados, colonias y horarios de los cortes de luz programados

Apagón masivo de la CFE hoy colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un nuevo corte nacional de electricidad para este lunes 10 de agosto, que afectará a diversas colonias y municipios del país, dejando a miles de familias sin servicio eléctrico durante varias horas.

Aunque la empresa ha destacado que estos cortes son parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, la sola mención de un “apagón masivo” ha generado inquietud entre residentes y negocios que dependen del servicio en su vida cotidiana.Por ello, en esta nota te decimos qué estados se verán más afectados por esta maniobra para que tomes precauciones en caso de que vivas en alguna de estas zonas.

¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 10 de agosto 2026?

De acuerdo con información de la CFE este lunes no hay programado ningún corte de energía en el territorio mexicano. En caso de haberlo la compañía emitirá el aviso a través de sus canales oficiales y también te daremos a conocer la información en La Crónica.

¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?

Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas:Mantener dispositivos electrónicos y móviles cargados con anticipación.Desconectar equipos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecer el servicio.Tener luz de emergencia o lámparas recargables listas.Almacenar alimentos no perecederos si se espera un corte prolongado.Reportar cualquier corte no programado o irregular a través de la línea 071 o la app “CFE Contigo”.