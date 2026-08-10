Pemex controla incendio en tanque fuera de operación en instalación de Chiapas

Batería de Separación Sitio Grande

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue controlado un incendio registrado en un tanque de almacenamiento de la Batería de Separación Sitio Grande, ubicada en el municipio de Juárez, Chiapas.

De acuerdo con la información preliminar de Pemex, el incendio habría sido provocado por una descarga atmosférica, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

La compañía señaló que el tanque afectado se encontraba fuera de operación y aislado del resto de la instalación, por lo que el incendio permaneció confinado y no se extendió hacia otros equipos o áreas operativas.

Tras detectar el incidente, personal de Pemex activó los protocolos de seguridad y la red contra incendios de la instalación para atender la emergencia.

La petrolera subrayó que no se reportaron personas lesionadas. Las brigadas contraincendios permanecen en el lugar para realizar labores de enfriamiento y supervisión, mientras el área continúa aislada.

Pemex añadió que llevará a cabo una evaluación de la integridad del tanque y de la infraestructura asociada para determinar las condiciones en las que quedó la instalación tras el incendio.

El incidente ocurrió a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas en la región, aunque la causa atribuida al impacto de un rayo permanece como información preliminar proporcionada por la empresa.

La Crónica de Hoy 2026