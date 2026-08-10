Nuevo peligro en la Vía Atlixcáyotl: automovilistas reportan pedradas por parte de asaltantes

Puebla de Zaragoza Vía Atlixcáyotl recibe más ataques, esta vez con piedras. (cuartoscuro y pexels)

Se reportan ataques con piedras en una de las carreteras más transitadas de la capital de Puebla. El caso llega poco tiempo después de que atraparan a un hombre que disparaba a automovilistas que conducían en la misma avenida.

¿Cómo ha sido el modus operandi en ataques de Vía Atlixcáyotl en Puebla?

La Vía Atlixcayótl es una amplia vialidad de alta velocidad que conecta a Puebla de Zaragoza con los municipios de San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula y Atlixco, pasando por puntos de gran afluencia como la zona comercial de Angelópolis, en la que se encuentran centros comerciales de lujo y universidades privadas.

Poco después de que automovilistas poblanos se vieran atemorizados por la presencia del denominado Francotirador de Puebla, quien disparaba a vehículos que transitaban sobre y en los alrededores de la Vía Atlixcáyotl ubicada en la capital de Puebla, se han reportado ataques con piedras en la misma vialidad.

Uno de los casos más recientes ocurrió en una unidad de la empresa Palalia’s Tours, donde una piedra impactó una ventana sin dejar lesionados. El incidente ocurrió a la altura de San Isabel Cholula, municipio que se encuentra a la mitad de la Zona Metropolitana de Puebla y Atlixco. El conductor reportó el siniestro en redes sociales para advertir a otros conductores que transiten por la zona.

Este tramo de la carretera ha sido parte de otros reportes ciudadanos, quienes advierten pueden ser utilizados como una forma de provocar que los conductores se detengan para luego proceder a asaltarlos. También cabe resaltar la inseguridad que se ha registrado en las carreteras que conducen a Puebla durante los últimos meses, que se ha reflejado en bloqueos de transportistas, quienes exigen mayor seguridad.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables en los últimos ataques.