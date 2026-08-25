SEP impulsa conversión de 33 planteles de Bachillerato General a Tecnológico en Puebla

El secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, encabezó el “Primer Encuentro Bachillerato Tecnológico–Puebla”, en el que se contempla la doble certificación y la incorporación de cinco nuevas opciones de formación: Agroindustria, Ciberseguridad, Ciencia de Datos e Información, E-commerce y Gestión e Innovación Turística.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). El funcionario destacó que, uno de los propósitos de la administración estatal es consolidar la conversión de 33 planteles de Bachillerato General a Bachillerato Tecnológico en Puebla. Este proyecto requeriría una inversión de 1 millón 98 mil 71 pesos del programa FAM Potenciado 600, y llevaría beneficio a 12 mil 537 estudiantes de dichas escuelas.

Al realizar esta conversión las y los egresados de educación media superior podrán obtener su certificado general para el ingreso a las instituciones de educación superior, además de un segundo título que valide su formación técnica profesional, con el propósito de fortalecer una educación vinculada con las necesidades de cada comunidad y con las oportunidades de desarrollo regional, con la finalidad de que las y los estudiantes puedan incorporarse al sector productivo.

Además se realizarán reuniones de coordinación interinstitucional con Control Escolar y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), con el objetivo de avanzar en las adecuaciones y modificaciones necesarias para los planteles.

En el encuentro participaron la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Miryam Aquino Mena, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Jorge Medina Delgadillo, el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), plantel Puebla, Carlos Alberto Paredes Treviño, entre otras autoridades.

Puebla mantiene la meta de fortalecer la formación de las juventudes y a través de estas acciones amplía sus oportunidades educativas.