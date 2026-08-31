Puebla será sede del Foodie Black Week 2026 por primera vez fuera de España

Puebla será sede por primera vez fuera de España del Foodie Black Week 2026, una iniciativa que busca promover la gastronomía, el turismo y el comercio local. El evento se realizará del 4 al 13 de septiembre y reunirá a restaurantes, hoteles, cafeterías, comercios, centros de entretenimiento y cocineras tradicionales.

La actividad nació en Cataluña, España, hace cuatro años, con el objetivo de impulsar la economía de ciudades y regiones a través de la gastronomía y las experiencias turísticas. Ahora, Puebla será el primer lugar fuera de ese país en recibir esta iniciativa.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, trabaja en coordinación con la iniciativa privada para aprovechar la riqueza gastronómica de la entidad y mostrarla tanto a los habitantes como a los visitantes.

Durante la presentación del evento, el gobernador destacó la importancia de trabajar junto con el sector productivo para impulsar actividades que generen beneficios para la población.

También señaló que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán formará parte de las acciones de promoción relacionadas con Foodie Black Week, con la intención de contribuir a la llegada de visitantes y fortalecer la actividad turística de Puebla.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que esta iniciativa busca fortalecer el consumo y el comercio local, además de ayudar a posicionar a Puebla como un destino gastronómico a nivel nacional e internacional.

La inauguración de Foodie Black Week Puebla 2026 se realizará el 3 de septiembre a las 17:00 horas en el Parque del Arte. Posteriormente, del 4 al 13 de septiembre, los establecimientos participantes ofrecerán diferentes promociones, menús especiales y experiencias para sus clientes.

Hasta el momento, alrededor de 350 establecimientos ya forman parte de la plataforma. Entre ellos se encuentran restaurantes, hoteles, cafeterías, taquerías, centros de entretenimiento y negocios relacionados con el sector turístico.

El director general de Foodie Black Week México, Charly Meier, explicó que durante los 10 días del evento las personas podrán conocer diferentes establecimientos y disfrutar de sus propuestas gastronómicas y de hospedaje.

Señaló que el proyecto busca generar una mayor actividad económica mediante la participación conjunta de empresarios, autoridades y trabajadores del sector.

También invitó a las familias poblanas y a los turistas a aprovechar las promociones y experiencias especiales que estarán disponibles durante el evento.

El presidente de la CANIRAC, Juan José Sánchez Martínez, indicó que Foodie Black Week representa una oportunidad para fortalecer al sector restaurantero y aumentar su competitividad. Además, consideró que estas actividades pueden contribuir a que Puebla se convierta en un referente gastronómico.

Por otro lado, el presidente de la CANACO Puebla, Héctor Landero Camacho, informó que cerca de 350 comercios ya se han integrado a la iniciativa y señaló que se espera un impacto positivo para sectores como la hotelería, restaurantes y otros negocios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Cisneros Madrid, destacó que el evento permitirá mostrar la oferta de Puebla a más visitantes y generar movimiento económico. También señaló que puede contribuir al turismo recreativo y de negocios, así como a la generación de empleos para mujeres y jóvenes.

Con Foodie Black Week 2026, Puebla busca aprovechar su gastronomía como una herramienta para atraer visitantes, fortalecer a los negocios locales y mostrar la diversidad de sabores, productos y tradiciones que forman parte de la identidad del estado.

La iniciativa representa además una colaboración entre autoridades y empresarios para impulsar el turismo y la economía local, con la expectativa de que Puebla se consolide como uno de los principales destinos gastronómicos de México.