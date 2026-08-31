Guanajuato inicia ciclo escolar 2026-2027 con apoyo a estudiantes y nuevas obras educativas

Más de 1.7 millones de estudiantes regresaron este lunes a las aulas en Guanajuato para comenzar el ciclo escolar 2026-2027, acompañados por alrededor de 98 mil maestras y maestros que estarán distribuidos en más de 13 mil planteles educativos de todo el estado.

El arranque oficial fue encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien destacó que la educación es una de las prioridades de su administración y señaló que el regreso a clases representa una nueva oportunidad para que niñas, niños y jóvenes continúen con su preparación.

Del total de estudiantes que regresaron a las escuelas, más de 1 millón 245 mil corresponden a educación básica, quienes estarán acompañados por más de 59 mil docentes y personal educativo en 11 mil 614 escuelas. El calendario estatal contempla 185 días de aprendizaje, con acciones enfocadas en la asistencia, permanencia de los alumnos y recuperación de aprendizajes.

Como parte de los apoyos para las familias, el Gobierno de Guanajuato entregó paquetes de útiles escolares y mochilas a 581 mil 494 estudiantes de primarias públicas. Para este programa se destinó una inversión cercana a los 322 millones de pesos.

La gobernadora señaló que estos apoyos buscan acompañar a las familias durante el regreso a clases y ayudar a que las niñas y niños cuenten con los materiales necesarios para realizar sus actividades escolares.

Durante el evento también se entregaron nuevas instalaciones en la Escuela Primaria Urbana 23 Ford No. 1, sede del arranque oficial del ciclo escolar. La obra beneficia a 490 estudiantes de ambos turnos y fue realizada debido a los daños estructurales y al término de la vida útil de los antiguos módulos.

Los trabajos tuvieron una inversión contratada de 18.6 millones de pesos e incluyeron dos nuevos módulos con 15 aulas, un aula de usos múltiples, un aula USAER para apoyar la inclusión, escaleras, barda perimetral, pórtico y rampas de acceso.

Además, durante 2026 el Gobierno estatal destinará mil 14 millones de pesos para la construcción de nuevos planteles, ampliaciones, Bachilleratos Integrales de Guanajuato y trabajos de mantenimiento en escuelas.

En educación media superior también se contempla la apertura de más de 7 mil espacios y 58 nuevas opciones de preparatoria, entre ellas 40 nuevos Bachilleratos Integrales de Guanajuato. Con estas acciones se busca aumentar la cobertura educativa hasta llegar al 82 por ciento y ofrecer más alternativas para que los jóvenes continúen sus estudios.

Durante la jornada, la gobernadora también presentó una nueva plataforma digital para acercar los servicios de salud a las familias guanajuatenses. La herramienta permitirá consultar la ubicación de unidades médicas, conocer los servicios disponibles y encontrar información sobre atención especializada, salud mental, prevención y emergencias.

La plataforma también contempla información sobre los resultados del Sistema de Salud de Guanajuato y forma parte de los esfuerzos para facilitar el acceso a servicios mediante herramientas digitales.

El Gobierno estatal destacó que el inicio del ciclo escolar representa un trabajo conjunto entre autoridades, docentes, estudiantes y madres y padres de familia.

Con el regreso de más de 1.7 millones de estudiantes, la administración estatal refrendó su compromiso de fortalecer la educación mediante apoyos para las familias, mejores instalaciones y nuevas opciones para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar con su formación académica.