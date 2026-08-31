Jueza suspende provisionalmente las corridas de la Feria Nacional de Zacatecas

Las corridas de toros programadas como parte de la Feria Nacional de Zacatecas 2026 quedaron suspendidas de manera provisional por una resolución judicial, por lo que los festejos taurinos previstos para septiembre se encuentran, por ahora, en pausa.

La medida fue emitida dentro del amparo 1550/2026-II y contempla los festejos taurinos que estaban programados del 5 al 20 de septiembre, en el marco de las actividades de la feria. La resolución afecta tanto a las autoridades involucradas como a los particulares responsables de organizar y realizar los eventos.

La suspensión es de carácter provisional, por lo que no significa que las corridas hayan sido canceladas de manera definitiva. El proceso legal continuará y será en una audiencia posterior cuando se determine si la medida se mantiene o se levanta.

Uno de los puntos considerados dentro del proceso es la situación de la tauromaquia en Zacatecas, donde esta actividad cuenta con un reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, la resolución establece que este reconocimiento debe analizarse junto con otros aspectos, como la protección del medio ambiente y el interés social.

Las autoridades y responsables de los festejos tendrán que presentar los informes correspondientes ante el juzgado para que continúe el procedimiento. De acuerdo con la información disponible, cuentan con un plazo de 48 horas para entregar dichos documentos.

La siguiente fecha importante será el 4 de septiembre a las 9:56 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia incidental. En esa reunión se analizará la situación de la suspensión y se determinará si continúa vigente o si las corridas pueden realizarse.

La decisión ocurre pocos días antes del inicio de los festejos taurinos que forman parte de la Feria Nacional de Zacatecas, una de las celebraciones más importantes del estado.

La actividad taurina tiene una presencia histórica en Zacatecas y tradicionalmente forma parte de las celebraciones de septiembre. Los festejos se realizan principalmente en la Monumental Plaza de Toros de Zacatecas, recinto que durante la feria recibe a aficionados de diferentes lugares.

Sin embargo, la realización de corridas de toros también ha generado discusiones legales relacionadas con la protección animal y el medio ambiente. En años anteriores, incluso se han presentado procesos judiciales para intentar detener los festejos taurinos de la feria.

En esta ocasión, la resolución vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión justo antes del inicio de la Feria Nacional de Zacatecas.

Por el momento, los organizadores deberán esperar el desarrollo del proceso judicial para conocer si podrán realizarse las corridas programadas. La decisión definitiva dependerá de lo que determine el juzgado después de revisar los argumentos y documentos presentados por las partes.

Mientras tanto, la suspensión provisional mantiene en incertidumbre uno de los eventos tradicionales de la feria. La audiencia del 4 de septiembre será clave para conocer el futuro inmediato de los festejos taurinos programados entre el 5 y el 20 de septiembre.

Así, Zacatecas se encuentra ante un nuevo proceso legal relacionado con la tauromaquia, en el que deberán considerarse tanto la tradición cultural de esta actividad como los argumentos vinculados con la protección del medio ambiente y el interés social.