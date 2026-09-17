Beatriz Mojica, ejemplo de resiliencia: Marisol Bazán; refrenda apoyo a la coordinadora por Guerrero

La diputada local de Morena, Marisol Bazán con la coordinadora de Morena en Guerrero, Beatriz Mojica

Tras la designación de Beatriz Mojica Morga, como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, la diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, definió a la senadora con licencia, como “un ejemplo de resiliencia por levantarse de golpes fuertes”.

Bazán Fernández, pidió no sacar de contexto lo que en su momento declaró Mojica Morga, como Secretaria General del PRD, partido del cual fue fundadora, cuando rechazó sumarse al movimiento que impulsaba Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que tener el contexto histórico, (de) lo que ella dijo, en ese momento, ella era dirigente nacional del PRD, Morena estaba desgranando la mazorca, qué otra cosa podría contestar”, refirió la diputada local por el IV Distrito de Acapulco, Guerrero.

Al manifestar su respaldó a Beatriz Mojica Morga, la legisladora acapulqueña subrayó que “la vida cambia, las circunstancias cambian, (y que) el momento histórico ha cambiado”, por lo que Mojica Morga, es “un buen perfil” para encabezar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Asimismo, destacó que Mojica Morga, es una mujer feminista, luchadora de izquierda, y fundadora del PRD, que, en su momento, fue esperanza de democracia para México.

Beatriz Mójica fue designada coordinadora estatal de Morena el pasado 14 de septiembre tras ganar las encuestas que estableció el proceso interno de ese partido.