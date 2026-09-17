Vinculan a proceso a "El Pinto", hombre acusado de sacrificar y comer perros en Aguascalientes. Esto es lo que se sabe del caso (Fiscalía General del Estado de Aguascalientes)

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) contra Omar “N”, conocido como “El Pinto”, después de recibir una denuncia anónima en San Francisco de los Romo.

¿Quién es “El Pinto” y de qué se le acusa exactamente en el caso de maltrato animal?

Según informes de la FGE, Omar “N”, alias “El Pinto”, de 44 años, trabajaba como pepenador de basura y fue denunciado varias veces por sus vecinos del fraccionamiento Hidalgo en San Francisco de los Romo.

Estas denuncias ocurrieron después de que observaran al ahora detenido ingresar a su domicilio en distintas ocasiones con números de perros, los cuales ya no salían del lugar, además de observar restos óseos de canes, por lo que vecinos pidieron la intervención de las autoridades.

Posterior al cateo realizado al domicilio de “El Pinto”, las autoridades encontraron restos óseos de al menos cuatro perros.

¿Qué determinó la Fiscalía de Aguascalientes sobre el caso de “El Pinto”?

Después de las investigaciones pertinentes, la FGE ordenó una orden de aprehensión por daños a la salud contra Omar “N”, quien ya se encuentra detenido y a disposición de las autoridades.

A esa acusación se le suma daño al equilibrio ecológico, que él mismo confesó en una entrevista realizada por las autoridades. Manuel Alonso García, titular de la FGE, declaró que “En la entrevista él refiere que efectivamente sí sacrificaba perros, los guisaba y los consumía; se encontraron restos óseos o huesos de perros”.

Actualmente, el acusado se encuentra a disposición de las autoridades para recibir su sentencia; además, el fiscal informó que “El Pinto” está siendo objeto de estudios por parte de peritos psicológicos para saber si la persona cuenta con alguna condición que pueda catalogarse como anormal en su conducta.

En Aguascalientes, el daño al equilibrio ecológico es sancionado de 1 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa.