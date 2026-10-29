Huejotzingo despega con inversión de mil 50 millones de pesos para modernizar su aeropuerto

Conferencia del Gobier o de Puebla

El Gobierno de Puebla impulsa la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla, ubicado en Huejotzingo, con una inversión de mil 50 millones de pesos para ampliar su infraestructura y fortalecer la conectividad aérea e industrial del estado.

Durante una conferencia realizada este jueves en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el proyecto forma parte de una estrategia para atraer inversiones, generar empleos y consolidar un polo de desarrollo alrededor de la terminal.

La modernización contempla casi duplicar el tamaño del aeropuerto, que tendrá capacidad para atender a 2 millones 800 mil pasajeros al año. El plan también considera aprovechar su conexión con la autopista México-Puebla para impulsar la instalación de empresas, nuevos desarrollos habitacionales, hoteles y espacios comerciales.

Distrito aeroportuario en desarrollo

Alrededor del aeropuerto se proyecta el Distrito Aeroportuario Puebla 5 de Mayo, que contempla infraestructura comercial y hotelera. Entre los proyectos anunciados se encuentra la construcción de un hotel y una plaza comercial frente a la terminal, con una inversión de 450 millones de pesos.

A esto se suma Hito Hoteles, empresa que destinará 60 millones de pesos durante los próximos dos años para ampliar su establecimiento ubicado junto al aeropuerto. Estos proyectos buscan acompañar la modernización de la terminal con servicios para pasajeros, visitantes y trabajadores de la zona.

El desarrollo también incluye proyectos habitacionales. La empresa Vinte contempla 4 mil 115 viviendas y una generación estimada de 3 mil 680 empleos, como parte del crecimiento urbano asociado a la actividad económica de Huejotzingo.

Inversiones industriales y nuevos empleos

Durante la presentación también se expusieron inversiones industriales que buscan aprovechar la conectividad de la región. Una de ellas es la de Trox, empresa alemana especializada en sistemas de ventilación y calidad del aire, que destina 350 millones de pesos a una nueva planta en el parque industrial Mercatus. El proyecto prevé generar 400 empleos.

Schaeffler, también de origen alemán y dedicada a componentes para la industria automotriz, la movilidad eléctrica y la maquinaria industrial, construye un Innovation Center en Huejotzingo. La inversión asciende a 19 millones de euros, equivalentes a 393 millones de pesos, y contempla la participación de 420 profesionales en ingeniería e investigación.

Otro proyecto corresponde a una empresa cuyo nombre aparece como Ultimett o Advent Technologies en la información presentada. La inversión anunciada es de 24 millones de dólares, equivalentes a 443 millones de pesos, para la fabricación de celdas fotovoltaicas, con la previsión de crear 150 empleos directos.

En conjunto, estas iniciativas forman parte de los proyectos industriales que se busca desarrollar alrededor del aeropuerto y que contribuirían a ampliar las oportunidades laborales en la región.

Huejotzingo busca retener inversiones

El presidente municipal de Huejotzingo señaló que el trabajo de las autoridades no consiste solamente en atraer capital, sino en generar condiciones para que las empresas permanezcan en Puebla. Explicó que el municipio acompaña a las compañías y participa en el reclutamiento del personal que requieren.

Como ejemplo, indicó que Schaeffler está cerca de concluir las obras de su centro de innovación y que el edificio de Trox registra un avance de 60 por ciento. También informó que una empresa embotelladora anunció una inversión adicional de 75 millones de pesos en el municipio, con la que prevé generar alrededor de 50 empleos.

El alcalde afirmó que la coordinación con el gobierno estatal permitió mantener en Puebla proyectos empresariales que, durante su planeación, habían considerado instalarse en otras entidades.

Saneamiento y actividad agrícola

La estrategia de desarrollo para Huejotzingo también contempla infraestructura para el saneamiento del río Atoyac. El alcalde recordó que en el municipio se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales vinculada con el compromiso número 92 de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de obras de colectores.

Según explicó, estas acciones también podrían favorecer a los productores agrícolas de la región al contribuir a mejorar las condiciones para sus actividades.

Armenta, por su parte, sostuvo que el crecimiento económico no debe depender únicamente de la industria. Señaló que su administración busca fortalecer también el sector agropecuario, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los servicios, el turismo y la conectividad.

Con la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla y los proyectos que se desarrollan a su alrededor, el gobierno estatal busca consolidar a Huejotzingo como un punto de conexión aérea e industrial.